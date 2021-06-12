“生命在呼吸间，不浪费时间在无明与烦恼…”

星云大师说：分享故事：德士师傅向智者诉苦：“现在开德士很难赚钱，疫情期间人们都少出门，又有这么多人居家办公，好不容易遇到客人，又时有遇到超车抢客问题，真是气人！你看，我现在大部分时间都是空车！”

智者和善地告诉他：“我们无法改变大环境，但我们可以改变观念，告诉自己，开德士也可以是修行。怎么修？把握一个原则，虽然是为了赚钱，但无论如何，一定要发心、发广大心。首先，要修一切善、断一切恶，告诉自己，凡是来坐车的人，都要对他客气，还要把车子整理得舒适、清洁，让坐车的人心生欢喜。”

智者继续说：“假使遇到其他人超车、把客人载走了，我们可发起布施的心，这么想：‘这个客人本来是我的，我现在修布施，把这个客人让给你载。’这样一转念，自然心开意解。你试着再想想，如果一整天带着怨气载客有助于现状吗？没有。所以我们要保持平静，尽量结善缘，相信在可期的未来，环境会改变，如果自己也有改变，情况可以变得更好。”

良善

所谓“人有善愿，天必佑之”，福德是从我们起心动念产生的；任何人不管从事什么职业，我们能时刻起善念，福德就会增长。

在人间生活， “做一个好人”应是一个基础，一个正在成长的孩子，有了正直、诚实、尽责等等善良观念之后，再进一步学习文化和知识，就会让他的人生更加有目标，可以用这些知识来服务更多人。如果没有基础的良善观念，有时学习很多知识，反而会去误用这些知识。

所谓的圣者总是为他，凡夫俗子则总是为己；成为一个好人的根本，就是要多想想别人，多去关注周遭的生命，如此人生才有意义。

心造

经上有句话说：“应观法界性，一切唯心造。”世间一切都是由心所造，相由心生，境由心造，我们的心是什么样的，我们就会看到什么样的事物。当环境一转变，不管是从顺境转逆境，或者是逆境转顺境，我们都经常会用分别心去看别人，而看他人不顺眼正是常有情况。我们一看人不顺眼，这只能说明是我们的心出了问题，毛病并不在他人身上，因为他人只是我们自己内心的一面镜子而已。

古语说：静坐常思己过，闲谈莫论人非。现在很多人正好活得相反了，总是看自己很顺眼，认为什么事都是别人的错，这也是应该反省的地方。