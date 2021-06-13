“借此降低疫情期间的负面情绪…”

星云大师说：分享信息：台湾中医大新竹附设医院身心科医师姜学斌，建议大家可以透过“四不五要”，来减低疫情带来的焦虑；”五要”以“安、静、能、系、望”的五字诀，盼大家照顾好自己的心灵健康。

首先，要促进“安”全，可借由吸取正确防疫资讯，提升自我防护，如减少不必要外出、维持社交距离、不随意听信假新闻等；找回平“静”，可借适度运动、休息、听音乐、深呼吸、做伸展操、正念冥想等方式；提升效“能”，透过做一些简单的小事情，如清理家里、阅读等。

互相联“系”，目前因疫情不能堂食，影响社交关系，但仍可透过通讯软体或电话，与亲友互相支持，表达关心；保持希“望”，让自己感觉踏实与肯定后，要有疫情总会过去的认知，对未来抱持希望。

姜中医也提出“四不”，包括不要转发或散布恐慌性购物的资讯与照片、不要整天看未经证实的讯息，要从官方媒体获得资讯、不要专注在确诊者足迹，要专注在完整自我的防护，以及减少当面人与人的连结。

蒙蔽

累世的业力，譬如疫情，不会因为我们一时做对了什么，就可以马上逃脱，只有接受逆境并学会释然，才能克服命运带给我们的痛苦。同样的逆水行舟，大环境相同，有人在行进中埋怨，而有人却可以顾好脚下，安然以对。事实上无论我们快乐还是痛苦，地球照样运转，日出日落不会更改。我们要迈向的一种状态，应该是安详。

安详属于智者，气急败坏显得可笑。安详属于信心，大吵大闹暴露自己的短处。在负面情绪的影响下，心智会被蒙蔽，让我们只能看到眼前看不见未来，继而又陷入与事实不符的思维认知误区里。我们不妨参考一下走过逆境的智者的一句话：“你以为脚踩的是地狱，但其实只是天堂的倒影，而那沧桑的皱纹，其实正是智慧的结晶。”

缺陷

有情绪的人，就好像工厂里的机器不顺，有时却又运作正常。而过分情绪化是性格上的缺陷，是心智不成熟的表示；情绪化的人大都是非不分、事理不明。情绪化是立身处世的障碍，用情绪做事不容易给人信任，就算在疫情期间，别人会给予一些原谅，但自己长期处在不满和沮丧，显发在外的，自然而然就表现出粗暴、蛮横、乖张、无理的言行，时间一久，别人也会认为你偏执。

当美丽的庭院里有了杂草，就必须把它去除；当厨房里有了垃圾，就要把它清理；当身上有了污垢，也要将它洗净；当心理的情绪有病，怎能不把它治好呢？因此，我们要用感恩、知足、惭愧、反省、乐观、明理、感动和发心等对治之。