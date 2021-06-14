“一叹穷三年，哭穷真变穷…”

星云大师说：分享故事：美国亚拉巴马州恩特一个小镇的公共广场立着一座纪念碑，碑身正面有一行金色大字：深深感谢象鼻虫在繁荣经济方面所做的贡献。象鼻虫是北美洲地区棉花田里的一种害虫。为什么亚拉巴马人要为害虫立碑？这要从一场灾难说起。

1910年，象鼻虫灾害席卷亚拉巴马州的棉花田，虫子所到之处棉花毁于一旦，棉农们欲哭无泪。亚拉巴马州是美国主要的产棉区，人们世代种棉花。可现在，灾害使人们认识到仅仅种棉花是不行了。于是，棉农们开始在棉花田里套种玉米、大豆、烟叶等农作物。尽管棉花田里还有象鼻虫，但已不足为患，少量的农药就可以消灭它们。结果，收成时证明，种多种农作物的经济效益比单纯种棉花要高4倍。亚拉巴马州的经济从此走上繁荣之路，人们的生活也越来越好。

亚拉巴马州的人们，认为经济的繁荣应归功于那场象鼻虫灾害。为此，州政府决定，在当初象鼻虫灾害的始发地建立纪念碑，以感谢象鼻虫的“贡献”，也时刻提醒人们“穷则变变则通”的道理。

机遇

没有人愿意遭遇危机，但是，正如这场冠病疫情来袭，危机常常不邀而至。然而，“危机”包含着“危险”和“机遇”，只是我们很多时候习惯性地只看到“危险”，而看不到“机遇”。

许多事情往往都要转弯，路要转弯，事要转弯，命运有时也要转弯。转弯是一种变化与变通，转弯是调整状态，也是一种心灵的感悟。生命就像一条河流，不断回转蜿蜒，才能克服崇山峻岭，汇集百川成为巨流。生命的真谛是实现，是面对现实环境，懂得迂回和成长，而不是直撞或逃避。

有句话说：“一叹穷三年，哭穷真变穷”，就算碰上百年一遇的疫情，我们也不要叹气、乱哭穷。疫情又不是为我们个人而设定的，我们有什么好哭穷的？最重要的是挺起腰发奋去做，迟早就能“脱穷”。

路多

虽然有些事可以让时间去解决，一些国家的政府也推出措施帮助人民纾困，但还是要吾人在时间里自我充实、努力学习新技能，运用一日的时间、一周的时间，甚至越王勾践反抗吴王阖闾，以数年的时间“生聚、教训”，最后终能打败吴王，复兴越国。

人所以会被困难包围，大都因为自己守成不变；因为一成不变，所以失去先机，把自己陷于危困。世间道路之多，有陆路有海运有航空，条条大路通长安，如果形势所逼，我们非转变不可，那为什么还要墨守成规，不肯转换跑道呢？ 兵法里也有说“出奇制胜”、“变换阵势”，我们能够改变观念，就能有脱困的机会。