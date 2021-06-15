“粽子说的，就是一个情的故事…”

星云大师说：分享文章：端午节到了。自古以来，华人于端午包粽子、吃粽子，直至今日，几千年的文化深深印烙在我们的生活中。历史上，包粽子的意义是纪念忠贞爱国、投江自杀的屈原。百姓用竹叶包着糯米做的饭糰投入江中，希望鱼儿不要吃他的尸体。而中国地域广大，每个族群后来各自发展出不同风味、不同造型的粽子；到了21世纪，物质的丰裕，市面上的粽子更是推陈出新、各具巧思。不过，许多人都会觉得，外面的粽子再这么好，也不如母亲包的粽子好吃，这是一种无法匹比的家乡味。

然而，大家要留意的是，粽子糯米制，因糯米很黏难消化，会增加胃的负担，容易引起消化性之胃痛，所以应该少量为主。

媳妇

分享故事：某户人家的婆婆对媳妇说，端午节快到了，咱们来包粽子。包粽子，对现代年轻人来说实在有困难，媳妇虽然不会包粽子，不过婆婆既已开口，自然也不好违背。一大早婆媳两人开始忙碌，洗粽叶、切配料、炒内馅；婆婆边做还不忘交代媳妇要多包一点、扎实一点。两人忙到下午，好不容易包了几串，都放进锅里煮。

就在粽子快煮熟时，媳妇听到婆婆对着电话那头的女儿说：“我们包了好多粽子，你赶快回来吃吧。”媳妇一听暗自神伤，心想：“原来你叫我包粽子，是要给你女儿吃的，我跟在你后头团团转，忙了一整天，你却一句称赞都没有，只爱你的女儿，哪里顾念到媳妇？”

媳妇愈想愈委屈，流着泪打电话欲向母亲投诉。想不到电话先响了，母亲在电话那头兴冲冲地说：“今早我让你嫂嫂包了好多粽子，这会儿正起锅呢！你赶快回家一趟，我已经吩咐你嫂嫂留一串让你带回去。”

放下电话，女儿心有所感：原来天下的母亲都是一样的。想到嫂嫂的心情，不禁希望嫂嫂的母亲也赶快打个电话给他，要他回家吃粽子。

探戈

人间各有因缘，母女有母女的感情，婆媳有婆媳的相处，这是世间伦理，人间情缘。婆媳之间，能够换位思考，设身处地照顾到对方的感受，便能免去无谓的计较、争执，多一分体谅、包容与和谐。

母女的关系，是相互身上的一块肉，这是无法改变的事实；世间上，也有母女关系不和谐的，也有婆媳彼此亲爱胜于母女的。但是，人与人之间的相处之道，一个碗不会有声音，两个碗才会叮当响。婆媳在一个家庭中生活，就要彼此跳探戈，才能比较好相处。

你进我退，我进你退，如果两个人的脚步同时前进，就会互相踩到对方，如果两个人同时后退，这支舞也就跳不下去了。如何才能跳得步伐和谐、舞姿曼妙呢？那就要看彼此之间的默契与艺术了。