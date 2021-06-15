胡洁梅：不只是科技的事

禁堂食的这段期间，小贩中心少了平时的热闹，我们食客也没了随性点餐后，坐下来大快朵颐的自由。

本地小贩中心的吸引力莫过于那多样化的食物种类，与大众化的价格。大家是否有过这样的经验？到小贩中心用餐，原本可能为某饮食摊而来，不知不觉也被其他摊位所吸引，结果又买了一些小吃，再点了甜品与饮料，与家人或朋友一起享用，又不必顾及荷包会大出血。

在小贩中心堂食的体验，总是不同于打包回家吃。

在高警戒解封第二阶段期间，不少小贩因少了堂食的客源，生意额下跌，尤其是在商业区做生意的小贩。

被抽佣后是否划得来？

冠病疫情间接地加速各行业的转型，逐渐也有更多小贩提供电子付费的选项。政府日前透露将与私人领域携手合作，协助小贩更好地采用线上送餐和订餐平台，支持他们跟上数码化趋势，开拓客源。国家环境局去年就提供津贴，帮小贩应付使用送餐服务的成本。全岛也有1000名数码大使为包括小贩在内的公众，提供科技方面的协助。

在这个艰难时期，当局将加大力度支持摊贩，当然是好事。然而，不使用送餐平台的原因不只是科技的问题，也不是只有不擅使用科技的摊贩未加入送餐平台。

一些小贩反映，小贩中心卖的食物价格本来就不高，支付给送餐平台的费用却可高达订单额的约三成，被第三方业者抽佣后，根本划不来。政府津贴又可以维持多久呢？通过送餐平台取得的生意，有时也得等上数周才领得到钱。

也有小贩担心，无法兼顾上门的顾客和送餐平台的订单。如果得应付上门的生意，又得接送餐订单，碰上高峰时段可能忙不过来，这也会影响食物品质与服务。

小贩中心美食得现做现吃

就如本地美食家司徒国辉在某访谈节目所说，小贩中心美食本就不是为送餐平台而设的，就是得现做现吃，未必适合打包后递送。

的确如此，小贩中心的许多食物要趁鲜吃，才能品尝那最好的“锅气”与口感。

虽然我很庆幸在疫情期间，有送餐平台的服务，让有时懒得出门的我，通过应用就能在家等食物送上门，但我一般也不会选择距离住家太远的食肆。送餐费是一回事，重点是考虑到食物经过一段路途才送到时，味道和口感多少会有差吧。

尽管送餐服务可以与门市生意相辅相成，对吸引新客源有一定的帮助，但基于种种其他考量，未必所有小贩想加入这个行列。

而如果数码服务会增加小贩的成本，食客会愿意为食物支付更高的价格吗？毕竟，小贩中心的卖点是它价廉物美的餐饮选项，与其他食肆的定位不同。

此刻，我还真期待堂食恢复的那一天。大家能到喜爱的小贩中心捧场，享受现买现吃的美味。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）