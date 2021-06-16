“要常戒浮躁之心…”

星云大师说：分享故事：国王到花园散步，他看到花园里的花草树木大都枯萎，只有细小的心安草茂盛地生长着。原来，橡树由于没有松树那么高大挺拔而轻生，松树因不能像葡萄那样结果而嫉妒致死。

国王问心安草：“别的植物都枯萎了，为什么你却生长得这般勇敢乐观？”心安草答：“那是因为我没什么非分之想，我只想好好做一棵心安草。”

故事包含着心安是福的人生哲理。这个故事在疫情期间，能给予人们一些启发。

积极

分享一首偈：“只要自觉心安，东西南北都好；如有一人未度，切莫自己逃了”；这首偈是供奉于台北汐止肉身不坏的慈航法师（也曾在新马一带弘法，本地菩提学校，也是由他所提倡，毕俊辉创办，后由新加坡佛教总会主办）所写，为临终时所留下的遗偈。

这一次的冠病疫情，从积极面去看，对于人类社会也是个新的学习机会，学习反省自己的行为，学习人与人之间的同理心、慈悲心、体恤的心；“只要自觉心安，东西南北都好”，我们不管处在什么样的环境，心能够安住在当下，便不会被外境所动摇，则处处是好地，日日是好日。做人处世，不论对人、对事、对社会、对国家，都能问心无愧，心安理得，到哪里都是一样的，只要自觉心安，世间不论哪个地方都能安住。

“如有一人未度，切莫自己逃了”，菩萨看到众生受苦，犹如己身受苦，除非众生度尽，否则绝不会放任众生的生死于不顾，而自求解脱。慈航法师就是这样一个有悲心的大菩萨。

安顿

自觉心安，在疫情期间很重要。心安，要常戒浮躁之心。古人云：“神静而心和，心和而形全；神躁则心荡，心荡则形伤”。在自己不习惯的环境中，我们心浮气躁，则易失心智，这就难以做出正确的决断，不能潜心静气地做自己该做的事，或急功近利，随波逐流，或患得患失，怨天尤人；或迷失自我，身心疲惫。如此，不但于工作事业有害，于自己亦是苦不堪言。惟有戒浮戒躁，方能尽责尽职地做实事、做成事。

在这段期间，大众可以不分你我，用各自的宗教信仰安顿身心，不要受疫情影响，我们也可以祈求疫情早日消除，我们能回归正常的生活。大家也可以时刻发挥善良的力量，在艰困时更要说好话、做好事、存好心，分享感动的故事，共同转动大环境的好运。