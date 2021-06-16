其实从去年底开始，我每个月都预订了到不同地方去的机票。不敢想什么时候能飞，没有预期能在预见的将来能飞，目的地也不重要，只是预订着一个希望，然后看着预订的机票每个月每个月作废，又再重复同样的动作。

预订机票就像是预订了希望，那是疫情年代最小的安慰，也是最大的无奈和讽刺。过去一年，每当有人问说当可以开始远游的时候会先去哪里？我的答案总是台湾。就像很多喜欢台湾的朋友，那里的书局、美食、文创、服务，以及热情，都是台湾住在大家心里的原因。当然，还有台湾让人羡嫉的疫情控制。当全世界都锁国封城的时候，台湾艺人还可以举办万人演唱会，安全感满满。