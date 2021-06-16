因为小儿子“六四”在国大医院有个重要的“三科会诊”，大学特准我提早在“六一”儿童节那天飞回小国，陪伴月前刚满16岁的少年，去“拍片”并会见脑科骨科和理疗科的医生。甫获三位院领导签字的请假申请批复那刻，旋即网购了N航6月1日中午12点半直飞樟宜的机票。

5月30日晚，C国政府突然宣布从31日晚上10时开始，由G省BY机场起飞的乘客，都须手持核酸检验阴性报告才能登机。31日清晨7点，我抱着极大的耐心等了20分钟，N航客服才在电话中姗姗地告知：核酸检验只针对内陆航班；至于国际航班，只要落地国不要求行前核酸，乘客大可不做。等待虽然有些磨人，毕竟还是等来了一个好消息吧？