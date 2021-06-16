予安：同一个人吗

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来自 / 联合早报

文 /
予安

发布 / 2021年6月16日 5:00 AM

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数月前一次新老朋友的聚会。我们其中几人从中学认识到现在，不知不觉也有13年之久。老朋友G和我更是从小学就认识，吃饭时她的男友L好奇问道：“从以前到现在，你们还一样吗？谁是改变最多的那个？”这问题一下子让我们陷入深思，L大概都没想到我们会这么认真。

半晌，R打破了沉默，说我们应该没什么变吧，感觉都还一样？K突然看着我道：“以前你有点像‘正义魔人’，要求完美。如果我们胡来，你就会不自觉地用一种责备的眼神看着我们。所以我们那会儿都认你作‘阿嫲’啊，是我们群体里的长辈。但后来你就不这样了。”我表情哀切道：“我以前有吗？天啊，只能说岁月催人老，管不动了。”众人哈哈大笑。

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