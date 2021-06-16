李亦筠：大S汪小菲离婚是“闹剧”

台湾女星大S（徐熙媛）6月5日说要与中国大陆老公汪小菲离婚的新闻，我觉得是一出闹剧，且是两人长期在不同政治制度与意识形态的催化下所形成的差异而搬演的闹剧。说它是闹剧，不外是大S要与10年枕边人离婚时，汪小菲竟不知情，形同单方面“被离婚”，对神圣的婚姻一点也不尊重。

“汉奸”指控节外生枝

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女方惜字如金，没多解释要离婚的原因，但徐母跳出来说女婿担心在台湾的家人，所以说出引起舆论非议的话。台湾曾被日本殖民50年，“有心人”曾加诸台湾人“奴化”或“汉奸”等沉重骂名，让光复之后的台湾民心产生无奈、失望和哀叹。