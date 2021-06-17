“睡眠品质好，必能促使心力更加旺盛…”

星云大师说：分享信息：发表于《自然通讯》期刊的研究，追踪8000名在英国的人士，从他们50岁起，连续观察25年，发现非周末晚间睡眠不到6小时的人，比每天睡7小时，亦即睡眠正常的人，晚年患失智症的几率高出30%。

科学界已知道，失智症——也就是记忆、思考问题发生前的15到20年，脑部会有变化，主要是与阿兹海默症有关的蛋白质开始累积，因此，这段时间的睡眠型态可视为失智症的缘起；然而，圣路易华盛顿大学神经学者穆吉克（Erik Musiek）说，很多人年纪尚轻也有失智问题，许多人中年时期，还没有被诊断出阿兹海默症、脑部血管还没堵塞之前，就已开始累积失智症因素的可能性相当大。

研究团队分析1980年代中开始的英国公务员病历资料，并设法把不良生活习惯、运动量、体质指数、蔬果量、婚姻状况，以及高血压、糖尿病和心血管疾病等，其他影响睡眠或构成失智风险的因素都列入考量。从1985年到2016年，提供了6次个人睡眠时数的资料，发现其中521人、平均年龄77岁时，患上失智症。为进一步厘清睡眠时数和失智症的关系，研究团队特地排除65岁之前已有心理疾病的人；专家认为，心理失调与睡眠困扰的关联性“相当强大”。

中道

人生在世，就算碰到逆境，行住坐卧还是要有适当安排，睡觉亦是如此，有的人习惯开灯，有的人则是幽暗才能入睡。总之，方法各异但目标相同，就是要好好地睡上一觉。

一般的家电用品，电池使用一段时间后，都需要充电才能再使用。人的肉体需要吃饭，才有体力，精神也需要有充足的睡眠养息，如果不睡觉，眼睛睁不开、头脑不清楚，甚至四肢没力气，所以睡眠就如充电，至为重要。

但失眠是个问题，人生不睡或者睡得少不是好事，好比佛陀对弟子二百亿耳（中印度伊烂拏鉢伐多国长者之子）开示“修行如弹琴”，琴弦太紧容易断，太松则不响，最好要能中道。

助眠

以下提供4个帮助睡眠的方法，给一些不容易入睡的人士参考：

儿歌是母亲送给幼儿的催眠曲，难以入睡的人，不妨哼唱一曲，或许能助入眠。 躺在床上三、五分钟内，仍无法入睡，可用手指轻触眉毛、脸颊、头部，就像苍蝇在脸上爬动一样，因为无事可做，感到无奈，很快就能睡着了。 把心定于一境，平时我们的心就像猿猴，南北东西到处乱跑，不易安住，若能把心安住在一个境界上，一段时间之后，也会睡着。 假如还是睡不着，可以起身洗个澡，重新再睡。甚至睡前泡脚，不仅促进身体健康，也可以帮助入眠，是一举二得的好方法。

人生能吃还要能睡，才是有福气的人。吃睡正常、思维正常、生活正常，一切都很正常，还会有什么事情感到不如意的呢？

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