张曦娜：惠英红·马家辉与湾仔传奇

如果说，《龙头凤尾》及《鸳鸯六七四》是马家辉笔下的湾仔传奇，那么，惠英红则在不经意间，以自己的人生，写下了另一页湾仔故事。

周末在网上逛了逛，看到惠英红做客刘嘉玲访谈节目《对照记》，视频首先吸引我的，是一身桃红色的惠英红，以淡定的神态，毫不忌讳地说着自己因为家境贫寒，自3岁至13岁，在香港湾仔乞讨为生，向美国水兵兜售口香糖的前尘往事。“我从小是在湾仔要饭的。”这话原本沉重，可惠英红说来却轻淡如烟，反倒是刘嘉玲听了难以置信地说了句：不太可能吧。

看着视频，“惠英红、要饭、湾仔”这三个关键词在我脑子里，形成了一个画面。

做为香港过客，湾仔对我而言，是个感觉极为复杂的地方。它既有来自在地市井与庶民文化的亲切感，也有声色之地的距离感。几年前赴港采访香港书展，落脚的酒店就在湾仔，那几天，我每天早上都往距离酒店约十分钟脚程的香港会展中心去，来去都沿着骆克道步行，白天的骆克道擦肩而过行色匆匆的香港人，和一般街道大同小异。夜里，骆克道却是个暧昧的，躁动着杂乱音响与喧嚣人声的有声、有色之地。我后来查了资料，才知道骆克道既是洋人聚集的红灯区，也是往昔美国水兵买醉寻欢的地方；更是西方人眼里的“苏丝黄的世界”。

读马家辉的《龙头凤尾》及《鸳鸯六七四》，看他落力书写湾仔的江湖男女，黑帮如何在湾仔开疆辟土，赌摊由少变多，黑势力在湾仔一日日壮大。黑社会的风云诡谲，马家辉仿佛了如指掌，在小说中发挥得淋漓尽致。

马家辉在湾仔长大，常看他在文章中以“湾仔人”自居，对湾仔的感情坦然流溢。在《龙头凤尾》及《鸳鸯六七四》中，湾仔的标志性建筑逐一登场，修顿球场、六国饭店、英京酒家、和昌大押……他细细描绘了位于湾仔中心的萧顿（修顿）球场：“白天是运动场，到了晚上则成为卖武卖艺卖吃的热闹夜市，无所不卖，大江南北的男男女女前来此地讨生活和找乐子，故有“平民夜总会”称谓，虽仍归警察管理，真正维持秩序的却是堂口弟兄，由和乐堂、孙兴社和潮安会三分天下……”

读得仔细，只因落脚湾仔的那几天，我每天傍晚从会展中心回来后，都会沿着湾仔的另一街道轩尼诗道漫步，到附近不同的茶餐厅吃晚饭，每晚都会路经修顿球场，最爱去的是修顿球场附近的老字号檀岛茶餐厅。吃了饭，还打包那里著名的蛋挞回酒店当甜品。港式市井生活气息在修顿球场一带特别令人回味。

《鸳鸯六七四》开篇就以1967年平安夜的湾仔为场景，湾仔堂口“新兴社”龙头哨牙炳的半百寿宴，席设湾仔英京酒家，哨牙炳准备在席间宣布江湖引退，带着老婆和女儿远走南非，不问世事。开席前的赌桌上，哨牙炳连摸三把鸳鸯六七四的烂牌，然后突然消失无踪，留下了湾仔传奇。

出身湾仔，祖籍满洲正黄旗人的惠英红，她本身就是一则传奇。虽然曾经被标签为那个年代的“打女”，但回想起来，惠英红其实演过不同角色，我喜欢她初出道时，在张彻执导的《射雕英雄传》里扮演穆念慈这个金庸笔下容貌娟好，是非分明的女子。当年年纪轻轻的惠英红在影片中演出穆念慈比武招亲，结果败给杨康，而杨康得胜后，故意拿走穆念慈的绣花鞋，存心调戏，这一幕特别叫人印象深刻。

22岁那年，惠英红凭电影《长辈》获得第一届香港电影金像奖最佳女主角奖，演艺事业似乎如日中天，可不到10年，正值惠英红风华正茂，香港武打戏的风光却已不再，以“打女”走红的惠英红渐渐乏人问津。演艺事业最低谷时，她觉得自己被观众抛弃了，甚至想借安眠药结束余生。

走过鬼门关之后，惠英红不甘于演艺生涯随着时代变迁而被淘汰，在历经演艺圈的大起大落之后，为了证明自己也能演感情戏，她不惜从跑龙套做起，演了小角色之后终于再次以实力当上主角。57岁那年，她一口气拿下了香港金像奖和台湾金马奖最佳女主角。

近年来，印象最深的是惠英红在影片《血观音》里演出的貌似和善慈祥，其实内里机关算尽的将军遗孀棠夫人。已经是几年前的电影了，但影片中棠夫人那嘴甜心苦，两面三刀的笑脸仍在记忆中，因为她成功演绎了何谓“明是一盆火，暗是一把刀”。

在惠英红跟刘嘉玲的访谈节目中，惠英红说了，《血观音》里棠夫人一角得来不易，是她向制片人努力争取得来。上门面试时她先准备好造型，演了十几分钟后，导演才知道惠英红其实已在试镜了。就这样，惠英红演出了《血观音》的核心人物棠夫人。也凭这部片，她得了那一届的金马影后大奖。

如果说，《龙头凤尾》及《鸳鸯六七四》是马家辉笔下的湾仔传奇，那么，惠英红则在不经意间，以自己的人生，写下了另一页湾仔故事。