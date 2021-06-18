“事缓则圆，尽量不生气…”

星云大师说：分享故事：王夷甫（西晋末年重臣）曾嘱咐一位族人办事，但对方过了很久也没有办。一次，王夷甫在一个宴会上碰到了那个人，于是就对他说：“之前我嘱咐你办的那件事，你怎么到现在还没办呢？”

族人听完非常生气，举起手中的食盆摔在王夷甫脸上，王夷甫一句话也没有说，洗完脸，拉着那名族人的胳膊，和他一起乘车离去。在车上，王夷甫对他说：“你看我的眼光，简直高过牛背”。牛背是通常牛被鞭打的地方，王夷甫话的意思，是指自己不计较挨打受辱之类的小事。

缺陷

人随便动气，将有五害处：

一、害愁则气结：一个人有喜欢忧愁、生闲气与闷气的忧郁性格，就好像心腹中打了结。面常带愁容，不仅旁人瞧之不喜，就中医的看法，他终久也会生病的，因为气血不通，郁积不开，就如阻塞的水沟，将会蚊虻丛生，臭气冲天。

二、忿怒则气逆：脾气暴躁的人，动不动就骂人，人在发脾气时，都是面红耳赤，就表示这时候气不调和，逆其道而行。就如火车不是顺着轨道走，又如汽车逆向行驶，这是相当危险的。常听到有人一气之下，血压急遽升高，而赔掉一命，真是不值得。

三、恐惧则气陷：人恐惧害怕时，气就陷落，心也不安。恐惧对人有很大的影响，会障碍学习效果，会让人自觉气短，没有足够的信心完成目标；万一生病，恐惧心也会阻碍康复能力。

四、拘迫则气郁：拘迫犹如坐牢，被拘禁的人，活动空间只有六尺见方，失去自由，不得自在。心里拘迫，气就郁结，大有志不得伸之叹，郁郁寡欢。如果觉得自己常有拘迫感，不妨学习布袋和尚，以“笑口常开，笑天下可笑之人”的态度看待人生。久之，就懂得如何海阔天空，悠游自在的过生活。

五、急遽则气耗：处于现代社会，凡事求快，说话连珠炮，吃饭找速食，处理事情劈哩啪啦，走路三步并两步。太着急、快速，会消耗太多的气，如果又不重视养气，消耗的元气不补充，体力就会急速耗损。其实“事缓则圆”，将事情按轻重缓急排列，再按部就班地处理，反而能够圆满完成，也不会造成身体太大的负担。

顺畅

气的运行顺畅与否，与身体健康关系甚为密切。我们应慎防随便动气。佛陀在“二十难”中说“被辱不难”，就是指一个人在遭受侮辱时，一点都不会发脾气，这个人才是真正的难得；人家若瞧不起我们，而我们能一点都不在意，这才是了不起的人。

我们生一分钟的气，就是作践自己的福气，生一小时的气，就是跟别人过不去，生一星期的气，是跟自己的身体过不去。生气只能气到自己，越是动怒，伤的就越是自己。