“我们要把眼睛生在心里…”

星云大师说：分享故事：心理学教授到心理卫生学院参观，了解精神病患的生活状态。一天下来，他觉得这些人行事出人意料，可算大开眼界。想不到准备返回时，发现自己的车胎被人卸掉了。教授想道，一定是哪个病人干的。但还是得动手拿备用胎准备装上，可他发现事情严重了，卸车胎的人居然将螺丝也都卸掉，没有螺丝有备胎也上不去！

教授一筹莫展，在他着急万分时，一个病患走过来，唱着不知名的欢乐歌曲。他发现了困境中的教授，停下来问发生什么事。教授本来不想理他，但出于礼貌还是告诉他。

病患哈哈大笑说：“我有办法！”他从每个轮胎上面卸了一个螺丝，这样就拿到三个螺丝将备胎装了上去，这果然是可解燃眉之急的好方法！教授感激之余，大为好奇：“请问你是怎么想到这个办法的？”病患笑道：“我是有精神病，可我不是呆子。”

现实生活中，但许多人在笑话别人是疯子的时候，说不定也正被人叫着呆子。

观察

有句话说：“我们要看到自己、认识自己，需要把眼睛生在心里，观察自己；我们要看到自己、认识自己，要把嘴巴长在心上，评论自己。”这是有着深刻道理的一句话。

有个人，离自己很近也很远、很亲也很疏、很容易想起也很容易忘记，这个人就是我们自己。我们不必要求別人做到最好，自己做到最好才重要。己不正，如何正人？己不善，如何善人？我们只有慢慢地去认识了自己，才能更好地和世界上的人和事接轨。

社会上为什么有那么多的违例犯罪？其中一个重要的因素，就是管理不好自己，归根结底就是不了解自己；人要自律，自律才能尊重自他，有自律的人，就算碰上逆境，生活大小事也能梳理清楚，这样的人，又怎么会想到去犯罪呢？

障碍

唐朝的裴休宰相，有一天请黄檗禅师到他家里去为佛像开光，黄檗禅师对他说：“何必一定要在佛像身上开光呢？何不在你自己的心上开光呢？”而心上能开光，就是要看到自己。

我们如果拿镜自照，在镜子里可以看到自己的五官脸孔，看得到自己的俊美丑陋，但却看不到自己的內心。如果有一面镜子，能够照见自己的内心，可能心里的贪瞋嫉妒、自私仇怨，必然是难看到了极点！多少人每天忙于计较別人的得失成败，指责別人的无德无学，却忘了关心一下自己的起心动念。

人，对于自己的理想、责任和使命，如果不能认识而庸碌一生，一事无成，岂不可惜。

一个不能认识自己的人，往往昧于事实，昧于良知，因而障碍了自己的慧命。我们能改变自己，立志真善美，就是要开发自己的真心，摘下自己的面具，诚恳的剖析自己、认识自己。

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