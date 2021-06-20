“人能无痴最为清明…”

星云大师说：分享新闻：一位太太请先生下班回家时，顺便在家里附近的便利店买一瓶麻油，好让她煮麻油鸡，但先生却忘了买，太太非常生气，因为儿子从兵营回来想吃的就是麻油鸡，结果两人就起了口角，而且越吵越激励，结果太太竟想不开轻生了！

一些人听到这个事件，或许会觉得匪夷所思：只要做先生的能道歉，不就没事了吗？只要先生能赶快到便利店买，不就没事了吗？但问题大概是出在丈夫非常健忘，他没把事情放心上，而太太却已经因为类似的事件太多而怨恨，最后在心理极度不平衡之下，酿成悲剧。

圈圈

《菜根谭》里有句话说：“人以无贪最为富有，人到无求最为高贵，人若无瞋最为自在，人能无痴最为清明”；痴对我们的身心健康伤害极大，因愚痴的人，心理常处于不平衡的状态，容易给自己压力；加上社会环境有些动静，就会影响到他，心理受影响后，连带也会使身体健康出问题。

所谓“做人处事，要得清凉”；有人就问，就算处在大流行病当中，又要如何得清凉呢？其实，道理很简单，凡事能退一步想，当烦恼来的时候，告诉自己：“我怎么如此愚痴、这么颠倒！”这样一转念，就能帮助自己先放下，然后再慢慢地释然，要做到这一点，其实沟通也很重要，和别人沟通要寻求双方谅解，和自己沟通则要求得心理平衡，千万不要把自己设限在一个圈圈内，身陷其中痛苦不堪，如果跳不出来，就可能走向不归路。

心缓

有人还是会问：“生活琐事繁多，内心烦躁，积在心里的怨气久了，非常不平衡，这又要如何对治？”其实，我们可以时时提醒自己：要把心里的空间留出来，不要让怨气塞得满满当当，牢骚满腹容易气粗肠断，怒气冲天则会心痛肝伤。生气久了是用别人的错误来惩罚自己，宽容则是用别人的成绩来激励自己，天下没有走不通的路，我们面对的问题，只是迟或早、远或近而已，把心缓一下，我们一定能找到解决的方法。

我们须要明白一个道理，生活不夠好，也是一种好，生活不完美，才是真的美。生活，是实实在在的一种生存，开心也好，不开心也罢，生活，只要找到适合自己的方式，就是幸福。要有幸福感也不会太难，保持心态平衡就是成功的第一步。