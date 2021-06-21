“眼瞎了，反而消除对种族的偏见…”

星云大师说：分享故事：在从纽约到波士顿的火车上，小智发现他隔壁座的老先生是位盲人。小智的博士论文的指导教授，也是位盲人，因此他和盲人谈起话来，一点困难也没有。当时正值洛杉矶种族暴动的时期，他们的谈话因此就谈到种族偏见的问题。

老先生告诉小智，他是美国南方人，从小就认为黑人低人一等，他家的佣人是黑人，他在南方时从未和黑人一起吃过饭，也从未和黑人上过学。后来到了北方念书，他有次被同学指定办一个野餐会，他在请帖上注明：“我们保留拒绝任何人的权利”。在南方，这句话就是“我们不欢迎黑人”的意思。

天有不测风云，老先生年青时在波士顿念研究所时，发生了车祸。 虽然大难不死，可眼睛失明，什么也看不见了。他进入一家复健治疗所，在那里学习如何用点字技巧，如何靠手杖走路等，慢慢地也终于能够独立生活。

老先生说：“可是我最苦恼的是，弄不清楚对方是不是黑人。” 老先生向他的辅导员谈他的问题，辅导员尽量开导他，日子久了，他就非常信赖辅导员，什么事都告诉他，将辅导员看成自己的良师益友。

一天，辅导员告诉老先生，他就是黑人！从此以后，老先生说他的偏见就慢慢地消失了，他看不出人是白人，还是黑人。对他来讲，他只知道一个人是好人，还是坏人，至于肤色，对他已经毫无意义了。车子快到波士顿，老先生说：“我失去了视力，也失去了偏见，现在想想，这也不是坏事！”

毒素

我们身体有病，吃药打针也许就能痊愈。但是，思想中了毒素，如果不以心自救，则如病入膏肓，不复救药矣！思想上的毛病，莫过于见解错误。佛教有所谓五种邪见，即：我见、边见、邪见、见取见和戒禁取见。五见都是偏见，一个人有了错误的见解而又执着不舍，这是严重至极的病症，这些病症，包括种族歧视，包括因政见不同而互不相容。一些国家和地区，人民之所以不能和平共荣，就是因为彼此各有坚持；因偏见、执着，于是看不到更多人对幸福安乐的追求和渴望。大家都希望，作为政治领导人，都能以慈悲智慧、欢喜融和、尊重包容，来消除固执的偏见，放弃各自的坚持，让人民能真正和谐发展，如此才能共享安定和繁荣。

保护

以自然界的例子来说，以一个橙子为例，有许多子囊，子囊中有不同细胞群。不同细胞群的功能是什么？并不在于互相斗争，而是在相互保护，相互支援，如此整体才能健全。

人类社会是大自然的一部分，岂能有所不同？许多的族群在一起互动，互相包容，不论族群多寡，对社会都是积极正面的帮助。而不是单一族群壮大，就要去斗倒其他弱势族群，如果是这样一个社会意识形态分明，大家什么事都要争个你死我活，试问这个社会如何能有一个更好的明天呢？

人心如果戴上一副有色眼镜，眼里看到的世界就会是哪种颜色。其实大千世界有其自然的存在，正是因为心不净，人才会如此偏执。我们如果能让心灵回到清澈的一面，这个世界，将会大大的不同。