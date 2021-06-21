每一个面对种种困境，仍坚持着兼顾家庭与职场的女性，其实都是在为未来的女人们铺路，让她们往后的路可以走得更舒坦一点。

ThinkChina的网站收到W从中国的来稿。她是一名年轻女性学者，在中国很好的大学做性别研究。她的文章谈的是最近很火的中国人口危机。

当时给她去信邀稿，说的是：这个课题明明和我们女人有大关系，怎么看到的都是男人写的文章，没有女性的声音？她说自己确实有一口气憋着，很想写，便来稿了，非常痛快。

W的文章基本上说：要提高中国生育率，要先解决国内普遍存在的性别歧视问题。生育不是女性单方面应该承担的责任，需要男性也肩负起同等的责任，无论是在照顾家庭，或分担看护责任方面，否则女性为什么要放弃自己的工作前程，依附男性？

这样的依附有它的种种弊端，尤其是对女性而言。万一婚姻破裂，家庭工作两头空的女性往往无法获得社会大众的理解尊重。只要看比尔盖茨离婚后财产分割的新闻之下，网民对其妻子的评论，就知道这个世界能怎么侮辱一个他们认为离婚还“赚到”的女人。

世界很多国家都面对低生育率的问题。在拥有了避孕权利以后，多数国家的女性也有了选择自己要生育多少个孩子的权利。如果一个社会生活费高，缺乏家庭儿童活动空间，女性又必须在生儿育女与事业之间做选择的话，那么女性很自然地，就会把花在生育的时间精力压缩至最小最少。不要说中国1.3的生育率，新加坡的也低至1.1，韩国更糟，已经跌破1这个数字。

现代女性在事业家庭的考虑往往面对很多矛盾和犹豫。像我自己，20几岁冲事业时怀孕；孕期不顺还得卧床，过后又得拿产假……这些种种都让人不知如何是好，又不得不接受命运安排，只能期望产假后有幸找一个好保姆帮佣，可以赶紧回到工作岗位。

更有些时候，女性因家庭需要得离开职场。这种关卡也相当折腾人。离职后有时间照顾家庭固然好，但是看到朋友们在职场上发挥才能，甚至只是看到打扮光鲜的上班族女性走过，心里都会有羡慕的感受。可每天工作到三更半夜，回家孩子已经入眠，没有时间照顾他们的课业成长需求，母亲同样非常难受。

反正，这些格外矛盾折腾人的心理，是一个现代女性日日时时必须长期面对的。

杉在瑞典。北欧被全世界看作是男女平权做得最好的地区。最近瑞典入夏，一天几乎20小时都是艳阳天。杉有机会就到公园广场去散步“看人”。她好几次对我说，经常看到瑞典男性单独，或者三几好友相约推着婴儿车，带着孩子们在公园游玩。她对这亚洲难得一见的景观印象深刻，数次提及更通过视频现场直播。

瑞典的生育率2020年以前保持在1.8左右，是让亚洲国家相当羡慕的数字。但是我们有办法为女性或者家庭提供那么优厚的条件吗？

《联合早报》派驻中国上海的特派员女同事J，早前也写过一篇关于生育率的文章，她说中国雇主面试时，公然问年轻女应征者有没有结婚生子的打算，言下之意就是不愿意承担产假成本。瑞典怎么解决这个问题呢？

我问杉，也上网查询。原来，瑞典男性和女性共享480天（约一年半）的有薪产假或家长假，而这480天必须是夫妻两人平分，不可以由女方一个人承担。也就是说，照顾一个新生婴儿不再是妈妈一个人的责任，而是爸爸妈妈两个人必须共同承担的责任。一般来说，瑞典家长先由妈妈申请其中一半的假期，接下去再由爸爸接手照顾孩子。这样子对雇主来说，雇员是男性或女性就没有大不同。无论你请的是男人还是女人，家庭和工作对他们来说都同等重要。这真是一个直接而有力的方法。不仅如此，男性作为父亲的角色，也不可能再只是一个“严肃沉默”的家庭财务提供者。他们也有机会与孩子长时间共处，学习当一个好爸爸。

后来杉告诉我，她大学宿舍里同层的瑞典朋友每星期都去做义工，到特别学校协助引导有自闭症或学习障碍的孩童。杉说，出生后被确诊有学习障碍的孩子，政府会协助父母扛起教育他们的责任，包括申请看护资助，根据个案评估提供生活辅助计划等等，甚至有为这些孩子创建的寄宿学校。当然，就算社会有资源，也未必尽善尽美，父母还是承受不小压力。而瑞典这些改革也是这十来年的事。

或许因为如此，瑞典近年有更多女性在职场上发光发热。2016年，瑞典女性部长人数首次与男性看齐，目前略过半数。打开瑞典政府网站，上面几个大字蹦出来：A Feminist Government（女权主义政府），女性与男性要拥有同等权利塑造社会与自己的人生。（这样公然的女权宣言，让我着实吓了一跳。）

当然，每一个国家有自己发展的轨迹，不可能一下子从一跳到一百。100年前的1920年，美国女人才有了投票的权利。女性这一路走来不容易。每一个面对种种困境，仍坚持着兼顾家庭与职场的女性，其实都是在为未来的女人们铺路，让她们往后的路可以走得更舒坦一点。来，拍拍肩膀，继续加油。