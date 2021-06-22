点智慧：我们可以改变

“回头转身，才是开创命运的良方…”

星云大师说：分享信息：疫情期间，我们最大的改变是什么？总部设于北京的中国青年报对民众进行这样的一个调查，结果发现，98%受访者表示更加注重个人卫生，更勤洗手、习惯戴口罩、减少聚集，也不吃“野味”了，而多数受访者还表示，疫情结束后仍会继续保持这些习惯。

世界卫生组织研究表明，在影响健康的因素中，有60%与生活方式和行为有关。好的生活习惯和行为让人身心更健康。

专家们都认为，因疫情人们更希望拥有好身体；而养成好习惯可让人学会珍惜当下的幸福。体验到好习惯带来的快乐，也会让人产生激奋心理，增强自信心，从而强化下一次行为。在社会心理学中，这种心理现象，被称为“习惯强化效应”。

观念

我们可以做出什么改变？四点参考：

一、培养好观念：观念决定我们的行为，行为造就我们的命运。命运都是自己造作的，要有好的命运先要有好的观念，如果对世间充满瞋恨，清凉的佛土也会变成火宅；怀抱爱心对待世上一切，生活快乐，污秽的娑婆就是美丽的净土。因此，除去邪恶、不正确的观念，建立正知正见，化自暴自弃为积极向上的力量，好运就会跟着来。

二、处世好态度：各人处世态度不同，结果也不相同。悭贪的人只会中饱私囊，喜舍的人总想广济社会；心胸开阔的人，天天欢喜自在；厌世隐遁者只想独善其身，我们的态度也决定我们会交什么朋友，交的朋友不同，影响的层面也不一样。

三、弊习要根除：恶习蚕食我们的生命，毁灭我们的幸福；譬如常恶口骂人，没有人缘，若能改变，多说好话，常赞叹人，人缘就会跟着变好。我们的坏习惯不根除，不但影响一生，并且将累劫遗害不尽。

四、人格要自省：现在医学发达，得了心脏病换个心脏，仍然如生龙活虎般充满活力。我们的肉团心坏了，固然要动手术换掉，智慧妙心坏了更应该改换，把坏心换成好心，把恶心换成善心，把邪心换成正心；将难改的性格修正，把暴躁的脾气改成柔和，把孤僻的性情改成随缘，命运一定随之改观。

改造

所谓命运，其实就是因缘；命运与我们的口言身行，尤其存心善恶，有很大的关系。所以，人生要想改变命运，必定要从自我身、口、意的行为改造做起，也就是要从“因”上去探究。我们的心思改变，态度会随之而变；态度改变，习惯会随之而变；习惯改变，人格会随之而变；人格改变，命运会随之而变。因此，改心换性是改变命运的药剂，回头转身，才是开创命运的良方。