跑码头

糟糕，打开平板电脑才察觉，虽然片名“Last Night in Soho”四个字都懂，却不知道应该译《昨夜在苏豪》或者《苏豪最后一夜》才配合剧情，也不知道香港发行商会不会异军突起另起炉灶，换上吸引更多人入场的名字，只好按下不表，且待下回分解。档期暂定年底，刚刚释出的第一段预告片网络疯传，快闪的画面在手机看不清演员是谁，只肯定刀光血影，声带上一把女声清唱“Downtown”（《下城》）教人毛骨悚然，喜欢惊吓的观众胃口大开。我自幼胆小如鼠，基本上不吃这套，欣赏水平停留在希治阁精心炮制的高级焦虑，徒子徒孙走明刀明枪大杀四方路线，通常敬而远之。但这位苏豪导游是拍过“Baby Driver”的埃德加怀特，当然破例引颈以待，况且《下城》充满青葱的童年回忆，难得被粉刷一新，僧面佛面同样具备号召力，巴不得能够快点看到。

那是英国歌姬Petula Clark首本名曲，1960年代电台日播夜播，启发了我对摇摆伦敦的憧憬。隔了30年落脚巴黎，有一天看电视怀旧金曲节目，才发现原来她当年猛龙过江，在法国红得发紫，不但甘斯堡为她写的“La gadoue”街知巷闻，熟悉的英文歌也有法语版本，浓郁的异乡人口音，比Jane Birkin更早征服海峡对岸的市场。最刺激的是，“Downtown”译成貌合神离的“Dans le temps”，发音相近意思迥异，让我领悟翻译除了师傅教的信达雅，还可以选择来个天马行空。潜移默化的结果，多年后一见艾慕杜华的“Volver”，东施立刻译作《浮花》。

褪色金曲《下城》闯进耳膜，张迷很难不想起“每一个蝴蝶都是从前的一朵花的鬼魂，回来寻找它自己”，阴森鬼气扑面而来，自己吓自己比什么都见效，导演出其不意四两拨千斤。乍听我还以为歌者是有翻唱旧歌替电影添上时代感前科的Lana Del Rey，上网搜索，竟然是两个女主角之一Anya Taylor-Joy亲自献艺，真是失敬。这些近年冒起的女星男星似乎十八般武艺样样手到擒来，能唱能跳能打，譬如“Another Round”结尾来场宝莱坞式载歌载舞，男一号麦德斯米克尔森忽然巴瑞辛尼科夫附体，就吓到我整个人从座位弹起，实在想不到丹麦型男除了演戏和发电还另有一功——原来人家早年习舞哩，只有井底之蛙才大惊小怪。

泰勒乔伊去年凭Netflix迷你剧集《后翼弃兵》爆红，我因为向来对棋局缺乏想象力，虽然朋友苦口婆心劝喻，担保毋庸通晓棋术也一定看得津津有味，至今尚未鼓起勇气深入不毛之地，倒看了根据奥斯汀同名小说改编的《艾玛》——香港译《上流贵族》，真令人翻白眼，先不说书中写的其实是乡绅，而且贵族就贵族，蓝血澎湃，怎么还分等级？大概片商见《上流寄生族》风头火势，不管三七二十一挨上去搭顺风车。我倒想起从前替上海某日报写专栏，起初定名“半下流”，编辑说上头不通过，唯有冒着被嘲笑往脸上贴金危险，易一字变成“半上流”。