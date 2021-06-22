第一则：你近来很闲，问我有什么剧可看。我推荐你看《陈情令》和《山河令》。实际上，我几乎不碰那些动辄三五十集的电视连续剧，担心看了浪费时间，得不偿失。《陈情令》和《山河令》倒是例外，没想到中国古装武侠“耽改剧”如此精彩。暂且不说肖战，倒想说一说王一博，他在《陈情令》里饰演高冷的蓝湛，不动声色，心里清澈。没酒量、“一杯倒”的蓝湛，醉后去偷鸡，一只不够，还偷两只，这个情节真是神来之笔。蓝湛的造型也好，额头上的“抹额”，很俏，要知道不是谁戴抹额都好看的。他仿佛是从古诗词里走出来的：“当时年少春衫薄。骑马倚斜桥，满楼红袖招。”但怎么招、怎么撩，他也无动于衷。王一博在湖南卫视《天天向上》节目做主持人，他是四五个主持人里最安静的那个，几乎不主动说话，汪涵问他，他就回答，一般也就几个字。虽然回答简短，因为耿直诚实，反而有一种意想不到的“笑点”。他不像主持人，但观众离不开他，他站在那里不说话也是一种主持，又不觉得他是花瓶，他不说话也在绽放，他就是花。他少语，但肢体能力极强，街舞、赛车、滑板什么的，都是行家，玩起来帅极了。去年，他参加《这！就是街舞》第三季，换了一个人似的，完全就是霸道小总裁的气场。我很好奇，娱乐圈怎么会有这样的人，静如处子，动如脱兔，他简直就是“神的孩子”。幸运的是，大家都由着他、护着他，不让他被污染。

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