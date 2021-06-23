“烦恼就像坏人来了…”

星云大师说：分享信息：2019年底，新冠病毒疫情引发恐慌，而至今仍有变种毒株在世界各地肆虐。疫情扩大的当下，喜欢群聚的人们，有了不信任和猜忌感；有的害怕被感染，引起了担忧、不安和焦虑；而且不管是在哪个城市，总有一些非理性的人，跟着去抢一波又一波物资的躁动，这些都是无明，这些都在现形。

病毒的传播，最有可能是从人类吃野生动物所引起的，从贪婪的口腹之欲，到病毒的感染，及其引发的不安，无一不与心理的魔有关，疫情加上心魔，形成了一张罗网，我们都要想办法去应对。

病因

烦恼就叫无明，不明白道理，或者不愿接受现状，心理产生抗拒，我们就会产生无明烦恼。疫情期间堂食有人数限制不能群聚，让许多人烦恼，烦恼就像坏人来了，我所结交的良朋善友都会离开；烦恼来了，就像台风过境，山崩地裂，让我的心情不能平静。

烦恼从哪里来？有时是受外境引发而来，例如听不惯别人的话，或者叛逆心作祟：政府让我们少出门留在家，我偏要出去；另有一种是来自内心的烦恼，例如疑惑、心量狭小等。究根结底，就算没有疫情发生，我们也常常因人烦恼、因事烦恼、因语言烦恼。当然疫情来了，会加剧坏的情况出现，然而，我们自己要有力量转化烦恼，要转烦恼为菩提。烦恼来了，要靠自己化解，别人的劝说、鼓励，都是一时的，烦恼的病因不去除，不会有好结果。

守法

试想，疫情期间如果大家不守法、不遵守措施，于人于己都是有害无益；养成守法守礼的精神，这是自爱，也是对他人的尊重。像戴口罩，不是只有保护自己，也是尊重别人。再如使用公共的东西，自己有了传染病，就不能跟别人共用，这是种公共道德，也是守法精神，这种观念都要建立。

其实，我们的社会除了病毒的传染之外，思想的传染、知见的传染和谣言的传染更为可怕。在社交媒体流行的今天，喜欢“以讹传讹”、“故意添乱”的人还不少，像这些人的言论，我们不仅不要去关注，还应该以真理去纠正他。

据《撰集百缘经》记载，佛陀在过去世时，因“修行慈悲，和合汤药，用施众生，以是之故，得无病报”；所以，我们欲得社会健全、个人无病，除了遵守公共的法律、公共的秩序外，尤其要宣导、重视公共的道德；培养守法、守纪、守德的观念，尤其要发挥慈悲爱人之心，这是我们在这段时间，最不容忽视的课题。

《星云大师点智慧11》以及《点智慧·漫画5》已经开始出售，读者可到全岛各大书局及ZShop集品店（https://bit.ly/3oKPAFm）购买。