即便是能两人出外用餐，选择不外出的人恐怕还是占大多数。没有人希望外出一次不幸与受感染者同处一室而得接受强制检测，连在小贩中心打包外卖也处处风险。我们与病毒的持久战，考验的不仅是毅力，也是勇气。

对一些不懂／不愿／不能／不喜欢下厨，几乎每天每餐都在外吃的人来说，特别是单身人士，不能堂食就像是被剥夺掉的一大块人生。虽然还是能外卖，但打包回家的食物绝对没有现场吃的口味和口感，少了镬气，多了（包装的）湿气，吃起来就只能是为了填饱肚子，不是为了味道。当然，很多时候不能过于讲究，有得吃、吃得饱最重要，吃得好不好属于奢侈要求，但如果吃的过程还得提心吊胆，那就很有压力了。