“人的价值不在寿命的长短…”

星云大师说：分享故事：马祖禅师（唐朝佛教禅宗大师）病得很重，寺院管理人来探病，问他身体如何，马祖说：“日面佛！月面佛！”根据《佛名经》的记载，日面佛的寿命长达1800岁，可是月面佛的寿命，却仅仅只一日一夜而已。马祖这么回答，要说的是：“你不要担心我，做日面佛也好，做月面佛也不错，活一百岁、一千岁都一样。如果说我长寿，我可能活得比你想像的还要久；你也不要怕我短命，也许我活得短暂到让你措手不及。我们的肉身总不免要败坏，若能运用肉身，使之对自己的法身慧命有益、对众生有利，如此活一天也等于活一千年。如果活着修行没有成长，对众生没有帮助，活着也等于没活，还不如认真地活一天就好了。”

庄严

我们的身体必然会有老病死的无常变化，但我们的善性却能亙古常新，不受时空限制。一般人只知在有限的寿命、滋养身体上去计较执着，无时不在烦恼中流转生死，却不知唯有求证永恒的生命，才能超出这无常变化的世界。

禅者已跳脱对有限寿命的执着，所以能在生死之外，找到安身立命的所在。我们平时重视身体，四处拜佛求添寿，却不重视这个心。这就是人们舍近求远的个性。我们平常没有注意这个心，呼吸而不知，日用而不觉，实际上，心是最重要的，心是诸法的根本。我们身体穿上的衣服，要显得庄严，心则要由道德、慈悲的衣服来庄严；身体要住房子，心也要住房子，要住在永恒的真理里面，那么，我们才算是不枉此生。

垢净

分享故事：唐朝诗人白居易笃信佛法，有一次问惟宽禅师：“身口意，如何各自修行？”惟宽说：“用身修持的，是戒律；用口宣讲的，是法义；用心践履的，是禅意。律即是法，法不离禅，身口意应合一而修。”白居易辩说：“既然身口意没分别，那为什么要讲修心呢？”惟宽答：“心本无损伤，原不必修；说修，只是要人无论垢净，都不起念头而已。”

白居易又辩道：“垢念，可以拂拭，说不起垢念是对的，怎么连净心都不能起呢？”惟宽说：“这就像人的眼睛，不能有沙尘，金屑虽然是珍宝，落到眼珠里，一样会致病。你没有看到天空的云吗？乌云能遮蔽青天，白云一样也是遮蔽青天呀！”

白居易仍不甘心：“如果心中不起垢也不起净，无修无念，和俗人又有什么不同？”惟宽笑着分解：“俗人是无明的心，禅者是离弃无明和执着二病的心；俗人是不知修行或妄修，禅者是真修啊！”

而一般人当然还不可能达到禅者的境界，只是，存好心做好事，是能够做到的。