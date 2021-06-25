“万有”的出版和发行，对当年开启民智、传播文化、普及知识上，起到重要的作用，它的社会影响和文化贡献，水过留痕，至今为人所津津乐道。

写了《小书风潮》，发现到，像德国、日本那样的小书，中国并没有产生有样学样的模仿效应，有的只是比较中等的系列大型丛书，名为《万有文库》。文库丛书是过去、现在图书的集成。统一版型，部头之大，内容之丰富，未之前见。

《万有文库》还以薄利多销为商业指标，对于当时身处战乱、贪困、无助的民众，提供精神粮食、心灵鸡汤，无异是功德无量。

负责出版计划的是大名鼎鼎，具有多方面才华的文化出版巨人王云五。当年，他的足迹遍及中国上海及台湾，文化的影响力却是全世界的华人地区。著名的香港作家董桥就曾高度评价王云五和他所主持出版的“万有”。

他在《点亮案头一盏明灯》一文中提到：“早岁家中书房集藏好多商务印书馆的‘万有文库’，包罗万象，朴素实用，确是跟我一起走过成长之路。后来到了台湾，又买了许多那边商务补印的‘丛书集成’，粗粗的书皮，淡淡的墨色，翻阅轻便，仿佛夜雨秋灯，故旧重逢，剪烛闲谈，惬意得很。‘万有’当是‘万物’之意，徐渭《坐卧房记》说的‘一室之中可以照天下，观万有，通昼夜，一梦觉而无不知。”

又说：“读这些文库、丛书，我常常会想起王云五在商务的业绩，觉得这样的读书人，实在体贴周到得可爱。”

进入21世纪的今天，丛书规模，还在不断扩张中，盛况不减，如此嘉益仕林。继承创新，双头马车齐头并进，“万有”的选题，既有中国纵的文化、思想继承，又有横的移植，引进西方精华。而原由商务印书馆出版，也改为辽宁教育出版社，同时易名为《新世纪万有文库》，继续服务新一代的华文读者群。

王云五其人，知其名而不知其人，可乎？

背一下书，王云五自学成材，当年受新文学主将胡适赏识，破格提拔他担任商务印书馆编译所所长，在1920至30年代，负责主理商务印书馆。1949年后更转战台湾，主持台湾商务印书馆，穷毕生精力于中国的出版事业，功不可没。

此外，他本人也著作等身，出版有《物理与政治》《中外图书统一分类法》《四角号码检字法》等书。

王云五亦以科学管理方法改革商务，大量增加出版量。但好事多磨，商务印书馆上海总馆及东方图书馆在一二八事变中被战火焚毁，损失重大。

战火连天，文化的冲击最为危卵。所幸，在王云五的主持下，仍能永续出版，在商务工作40年的时间中，王云五大开脑洞，策划《万有》的出版，希望以较完备的图书、较低廉的价格和最节约的成本，到处设置图书馆。

为了表扬他的贡献，王云五过世后，台北市新生南路三段19巷的故居，众议成城，改建成今天的王云五纪念馆。同时设立基金会，继续推广文化与教育事业，不遗余力。

王云五的出版理念是：教育必须普及，学术必须自由、独立。中国必须加大知识的转播力度。王也热心研究中文字检索方法及图书馆检书办法，发明四角号码检字法，并以此法编印《王云五大辞典》。

1930年代，中国全国各地的图书馆，大多购置“万有”。而一些学校和文化单位，因购置“万有”而新建的图书馆，更多达1000余所。

“万有”的出版和发行，对当年开启民智、传播文化、普及知识上，起到重要的作用，它的社会影响和文化贡献，水过留痕，至今为人所津津乐道。