“注意多的得失…”

星云大师说：分享故事：邻国来了三位商人，每人给国王出一道题。这三道题很难，国王答不上来。有人提议让阿凡提来回答。第一位商人问：地球的中心在哪儿？阿凡提指着他那毛驴的右前腿说：“就在毛驴的右前腿下！”商人又问，你有什么证据？阿凡提说：“先请您量一下，如果多一尺或者少一寸的话，由我来负责。”那商人无言可对。

第二个商人问：“那么天上有多少颗星星？”阿凡提答：“我这头驴身上有多少根毛，天上就有多少颗星星。如果您不相信，就请您数一数，多了或是少了，请您找我。”第二个商人听了也只能默默不语。

第三位商人提问：“我的这把胡子有多少根？”阿凡提回答：“我这头驴的尾巴有多少根毛，您的胡子就有多少根。”第三位商人听了发怒说，何以见得？阿凡提马上说：“如果不相信，请您把胡子一根根拔下来，我也把毛驴的尾巴一根一根地拔下来，咱们一起来数一数，现在就请您把胡子拔下来吧。”第三位商人听后哑口无言。

疑多

什么要多？什么要少？四点参考：

一、礼多人不怪：我们对待人，多些慰问、关怀、赞美和尊重，都是好事，但也不能多得让人见怪，多得让人觉得做作。所谓礼，是一个人表现敬意的态度，礼的多少不重要，重要的是能周到。

二、话多人不耐：苏格拉底说：“天予人两耳两目一口，盖欲使其多见、多闻、而少言语”；说话应简单扼要，太多的闲话，让人听了不耐烦。话讲太多，容易出差错，后悔都来不及，所以话多不如话少。所谓听者为尊重讲者，应当用心听，而讲者也应尊重听者，话语适可而止。

三、疑多人不快：一个人若以疑心与人交往，容易产生是非与猜忌；对事情抱着犹疑的态度，容易优柔寡断；对主管不能信任，则容易造成意见纷歧。英国培根说：“疑心是友情的毒药”，因此，为人处世，不能经常用自己的成见去揣测别人的想法，如果对这个不信任，对那个也怀疑，最后则会失去所有的朋友。

四、怒多人不爱：《菜根谭》有句话说，疾风怒雨，禽鸟戚戚；霁日光风，草木欣欣；可见天地不可一日无和气，人心不可一日无喜神。一个人若老是发脾气，即使能力再强，也会让人不敢领教。一个人拥有的技能，可经由学习而获得，但是肚量、涵养却不容易培养，如果我们能学习不将怒气发之于口、形之于色，甚至不起于心，那么，心地清净，自然能有好人缘。

大众

我们的一生，对自己也不要挂念太多，应挂念大众的利益；多关怀别人、关怀社会，少执着自己。人性大多是自私的，以自己为重心，为自己着想，觉得自己的所有、利益，比别人的重要。倘若每个人都能转化这种自私的观念，凡事都能“大众第一，自己第二”，“社会第一，自己第二”，“国家第一，自己第二”，甚至“朋友第一，自己第二”，让自己退居第二，成就别人，自能人我欢喜，自他获益。