“人因为心地不明，以致成为盲聋哑者…”

星云大师说：禅门里有一段故事，即使在今日社会仍有启示意味：玄沙师备（五代十国时期闽国著名禅师）向大众开示：“诸方长老大德常以弘法利生为家业，如果说法时，遇到盲、聋、哑这三种病人，要怎么去接引他们呢？假如对盲者振犍槌（指寺院中的木鱼﹑钟﹑磬之类），他又看不见；对聋者说任何妙法，他又听不到；对哑者问话，他又不会言表，这该怎么办？”大家听了，都不知道如何回答。

其中的一个学僧就将这段开示向云门禅师（云门宗禅的创始人）请益。云门听了后，即刻说：“你既然请问佛法，应该礼拜！”学人依命礼拜，拜起时，云门就用拄杖向他打去，学僧猛然后退。

云门说：“你不是盲人嘛！”又大叫：“向我前面来！”学僧依言前行。云门说：“你不是聋子嘛！”停了一会儿，又问：“你懂吗？”学僧回答：“不懂！”云门说：“唉！没有盲、聋、哑的人，如果有，你才是真正盲、聋、哑的人。”学僧闻言，若有所悟。

六根

我们有很多无明、烦恼，使心中“宝镜”蒙尘，我们要做的，就是把它扫去。世事多烦嚣，“宝镜蒙尘”是理，“扫地”是事，理和事是相通的，既然理上不能了解，我们就可以从事上用功，多反省多忏悔多改进，从外而内，借着“扫地”来显理。能够如此，这又和是不是盲聋哑者有什么关系呢？

看看美国的海伦凯勒，既聋又盲，却能够凭着学习的毅力，成为世界闻名的教育家。她利用鼻子的嗅觉，可以判断自己到了哪一个国家；她利用手指的触觉，可以感受到音乐优美的旋律；她虽然六根不全，却能做到“六根互用”（指眼、耳、鼻、舌、身和心），造福社会。

有人说：“健康就是财富”，但许多人往往拥有了财富，却不知善加珍惜，为大众创造幸福的生活，比起海伦凯勒，岂不汗颜！所以，我们要更加勉励自己要慈眼视人，察纳善言，多做善事，永不休息，好让“六根”为世间留下善用。

扫垢

善于将六根互相为用的人，勤于扫心中的尘垢；心中的尘垢除尽，我们的智慧也就开了，就能够扩大自己生命的领域。因为从一砂一石中，我们可以看到无限的世界，从飞湍鸣涧中，我们可以听到真理的声音；从刹那法缘中，我们可以感受永恒的未来；从明月清风中，我们可以体悟清净的自性。所以从今天起，让我们一起以六根来创造我们的净土，让我们共同用六根来散播欢喜的种子，让我们将来都能享有丰盛的菩提花果。