“难得心安，是现在许多人的处境…”

星云大师说：分享故事：国王早晨到他的花园散步，他发现所有的花草树木都枯萎凋谢，园中一无生气。国王非常诧异，就问园丁为何如此？园丁说：“门口的一棵橡树，怨恨没有松树那样高大俊秀，生起厌世之心，不想活了。松树又恨自己不能像葡萄藤那样能多结果子。可连葡萄藤也自暴自弃了，因为它终日匍伏于地，不能直立，又不能像桃树那样开美丽可爱的花。”

国王又问：那些花又是怎么了？园丁又说：“牵牛儿病倒了，因为它叹自己没有紫丁香那样芬芳。紫丁香看到牵牛花如此，自己也觉得不需要活得太好。”国王这时发现一枝心安草，仍在喷香吐艳。国王高兴极了，对着它说：“心安草，看到你我真欢喜，别的都悲观厌世，只有你这枝小草这样勇敢。”

小草说：“我一点也不灰心失望。是因为我知道，如果你要一棵橡树，或者松树，或者葡萄藤，或者桃树，或者牵牛花，或者紫丁香，你会叫园丁去种植；我知道你要我作一枝小的心安草，所以我就心满意足地尽力作一枝小的心安草。”

寂静

如何得心安？三点参考：

一、住于戒律而具多闻：国家有法令，团体有制度，游戏有规则，就是在自然界，也有大自然生存的规则，不能违背的因果。因此，我们应该安住于戒律之中，生活规律要正常，待人处事要正常，思想观念要正常。唯有在变化无常的环境中，坚守自己的好行为，才能不被干扰。

二、住于慈悲而起智慧：慈悲是清净的感情，对象遍及一切有情无情。我们的举心动念，应时刻安住在慈悲之中。慈悲助人，也是在帮助自己，能在困境时随时有助人之心，我们必然也能感受到温情和喜悦。

三、住于寂静而常观察：当人的情绪波涛汹涌，或是郁闷烦躁时，由于理智不能思考，很容易一时冲动，而抱憾终身。有句话说“因寂生慧”，好比宁静的深夜，能听见许多细微声音，同样地，在心境的寂静中，思想清明，自然就能升起观察人世间的智慧，知道自己该何去何从。所以，尤其在当下的疫情，我们要学习将身心安住在寂静里，保持心绪平和。

心和

能够心安的人，才是有力量的人。当我们心安了，就会发现身边的快乐总比烦恼要多，总是看花是花、看景是景。当我们心安了，无须远离城市、躲避喧嚣，不管身在何处都能守住一方清净。我们会感到心累，是因为超出了心灵的承受，成了负重，此时唯有清空心中的杂念，放下纷扰，才能慢慢心安。 老子也说：“燥胜寒，静胜怒，清静为天下正”，我们“神静而心和，神躁则心荡；我们心和而形全，心荡则形伤”，这个道理我们要懂，而且更要在这段疫情期间去体会，从而改变自己。