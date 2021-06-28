赵琬仪：再见不是永别

既然争议与分歧就像流行病毒一样会一直存在，越是价值多元的社会越是须要培养公民的包容心，社会承受分裂威胁的韧性。

刚过去的周四个人社交平台被香港壹传媒旗下《苹果日报》（以下简称《苹果》）最后出版，“就此别过”的评论、悼文洗屏。虽然人在岛国，刷阅一则则贴文时，思绪仿佛飞到香港，想象自己如果这一天在香港，应该会摸黑出门，从位于港岛半山的旅舍沿着中环扶梯，散步到熟悉的中环地铁站，在附近的报摊排队买最后一份《苹果》，然后信步走去茶楼饮早茶，像拥有全世界的时间一般，慢慢地翻看报纸。

华人地区媒体工作者就算不是壹传媒刊物的忠实读者，但多少会关注旗下的《苹果》《壹周刊》。20世纪90年代中期壹传媒开启了商人办报的媒体新时代，营运以商业利益挂帅，没有文人办报的文化包袱或道德指引，以吸引读者为终极目标，往后的一些破格作为，例如给受访者钱买新闻照片等成为大众传播系课堂上的反面教材。经营目标明确，开创新的工作文化也受到关注，千禧年后壹传媒入驻台湾，香港的编辑室文化也传到台湾《苹果日报》。

上个月台湾《苹果》结束纸媒出版，专注网络平台，媒体报道台湾《苹果》前记者回忆工作文化，正面看是破旧立新，建立新的专业标准，但往深一层地看，其中图片要求“男不如女，老不如少”等新闻作业方式，与其说是专业要求，倒不如说是吃定人性的弱点。给记者最好的装备，漏新闻追责时提头来见，长期在这样高压环境办公，耗损的是热血、热情和健康，只有铁打的身心挺得住。台湾媒体人N年前说，媒体业——女的当男的用，男的当畜生用，用词固然不加修饰，但是实情只有更不堪不会比字面上好过。很多时候缅怀逝者，隐恶扬善是世间的人情味，人心善良。

在壹传媒全盛时期，江湖传言，编辑部鼓励记者放胆挖掘，挑战社会底线，无须担心惹官司，公司早准备好一笔钱请律师。也听说，邀请名家写专栏，一字一美元，标点符号算不算在内不清楚。这些日后并没有机会证实的传闻，听在当时还是初出茅庐的新记者如我的耳里，会认为公司有钱有力支持敢冲敢拼敢写的人才，入世渐深后，想到的则是有钱比较好办事。

香港《苹果》紧急退场，最后一期印刷100万份，吸引抢购人龙。外电照片中香港市民雨中排队买《苹果》的画面和烟雨朦胧的维多利亚海港一样凄美。这样的画面，看在理性的眼睛里，会觉得读者抢购最后一份报纸是矫情，真正的支持不应该是在告别时刻，平日就应该支持，不是失去时才表现不舍与难过。这样的观察也许适用于因销量和广告收益下滑而终结的台湾《苹果》纸媒，但香港《苹果日报》结业的背景复杂得多。

搁置《苹果》创刊以来膻色腥报道所引起的争议，追买最后一期《苹果》，甚至到壹传媒大楼铁闸前送别致意的读者，不只是告别一份因政治因素而结业的报纸。对于许多彻夜排队，冒雨撑伞买报纸，在社媒亮出支持姿态的读者，香港《苹果》收摊背后的象征意义超越了一个媒体机构存亡自身的轻重。

一些舆论认为香港《苹果》结业，意味着香港将告别新闻自由、言论自由，挥别能够包容不同声音，刺激新的可能性，富创新与竞争力的传奇时代。既有人消极面对，也有人乐观地相信果树倒下，还有散播各处的种子，再见不是永别。

时间是线性前进的，但历史是循环重演的。曾经出现过的，消失了还会以不同的形式出现。21世纪通讯科技发达，个人观点与意见可以轻轻松松地透过各种渠道表达传播。既然争议与分歧就像流行病毒一样会一直存在，越是价值多元的社会越是须要培养公民的包容心，社会承受分裂威胁的韧性。拥有公信力的大众媒体可以提供公民接受差异，消化争议，辩论公共议题的公开透明平台。排队买最后的《苹果》的香港市民，让我想到这些。