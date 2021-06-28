林其米：人类心爱的少女

虽然经已七张，袁琼琼对生命仍然有很好的胃口，深懂苦中作乐（包括自嘲）可以有多疗愈，这种幽默不时叫我想起佐野洋子，虽然后者看待自己命运的眼光更生猛一点，巴辣一点，甚至刻薄一点，从不手下留情：获悉自己只有两年可活，折磨了她十几年的抑郁症竟然好了；即使罹患癌症，也要继续追看韩剧，看到下巴脱臼；对新科技手足无措；对帅哥医生更手足无措，还好还会打扮得漂亮一点去挂诊；虽然有儿子但坚持独居，出门在外习惯观察人间，“看到活生生的人，活生生的人正在约会！活生生的人真的太龌龊了，我好像看到了大便。当然我自己也是肮脏的大便”；因为化疗掉光了头发的她去老人院探望失智母亲，对妈妈说：“妈妈你都活了90年，也累了吧？想不想去天堂？要不要一起去？不知道天堂在哪里？”母亲也不是省油的灯，回答：“搞不好就在附近。”有时候我觉得她笔下那只活了100万次的猫根本就是在画她自己嘛。

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