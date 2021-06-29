“提升道德的方法就是克制欲望…”

星云大师说：分享信息：我们的祖先告诉我们深刻的道理：一年的气候变化，二十四个节气，春夏秋冬四季分明，知道如何依照天候耕种，有规律与天地共生息。

这是自然的定律；说到“自然”，自然则和；如不自然，就会导致纷乱。古德云：“违顺相争，是为心病”。贪欲、嗔恚、愚痴、我慢、疑嫉搅动心湖，人就会烦恼愁肠，乃至误入歧途。

生活上的应世接物也是如此，若一厢情愿，不顺自然，就不会天长地久；财富若是巧取豪夺，不顺自然，必有败坏之虞；名声若是哗众取宠，不顺自然，终将遭人唾弃；地位若是坐享其成，不顺自然，便会引起非议。

疫情期间，大家积极防疫，你如果放任己为，总是在违例，心理没有考虑到大众的安全，那当然也是有违自然的做法，对治的方式只有一个，将自己“调顺”。

放任

“己性不可任”，指的都是我们的习性、性情。人的习性多偏于欲望和自我，再加以放任，必定离理智越来越远。所以，对自己的习性不能放任。“当用逆法制之”，“逆法”就是和私欲相反的方法，用来纠正性情中的偏差，应当要用逆境抑制克服。

其中的方法就是“忍”。一切恶业都从私欲而生，提升道德的方法就是克制欲望。比如容易发怒的，要常常用逆境磨炼自己的忍耐力；贪心重的，要常常学着布施、放下；贪图安逸的，要常常劳其筋骨；追求欲望享受的，应常常空乏其身；性情孤僻的，要学着融入大众，包容别人等。重要的还是要忍得过，转得快，时时保持心态平静缓和，才能见到功效。

调整

我们每天起身的第一个念头，就应要调整好心念，让念念皆是善心美意；这就犹如在心田中播下善种子，让心地四大调和，殷勤地除草、耕耘、灌溉。然而，我们也需认识到，杂草的生长，比许多农作物要来得快，杂草就好像无明种子，隐藏在我们心地，比善心善念的苗芽长得快。如果我们稍有懈怠，杂草不除，覆盖善的苗芽，这就好比私我的欲念总是胜过无私善行。

我们这就须要培养好心念、好习惯，维持善心念，自我鞭策要往好的方向走。好因带来善果，因果相续，无始无终。

自然之道在永恒精进，在自利利他；我们应效法天地日月滋养万物的美德，以同体的慈悲作应世的资粮，为苦难的众生作庇护的房舍；我们应学习古圣先贤的“马拉松”精神，以无限的生命作奋勇的前进，为热恼的浊世作清凉的甘露，让生命在自然的法则下绵延永续，和顺永恒。