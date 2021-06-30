点智慧：背着父母的犯人

“孩子坐牢，父母的心又何尝不是在‘坐牢’？”

星云大师说：分享发生在在韩国劳教所的真实故事：重刑犯及其家属要参加比赛，由儿子背上父亲或母亲，绕着运动场跑一圈，最先到达终点者为胜。枪响后，参赛者们开始前进，但没有一人大步向前。相反，他们都放慢脚步，唯恐比别人快，怕惊吓了背上的亲人。

担心儿受累的母亲老泪纵横，白发父亲轻轻地拭去儿的泪水，自己却泪流满面；缓慢前行的儿子们的脚步沉重，赛场变成泪的海洋。

犯人们多想停留在这一刻，他们在细心地感受父母羸弱瘦小的身体，就这样慢慢地背着，就像儿时父母背着他们一样。

过去，父母的后背承载了他们童年无数的快乐与幸福，玩累了，还能静静地趴在上面睡一觉，就这样，玩着闹着，他们长大了。然而父母老了，白发多了，背也驼了，却始终无怨无悔，为的只是孩子好。可为人子女的他们，有谁曾关心过？

劝世

有一首《劝世偈》意义深远：“天地覆载我，多生消不得；父母养育我，终生报不得。人人愿百岁，这个求不得；个个要富贵，勉强要不得。终日事茫茫，要闲闲不得；直待老来时，凡事做不得。道理十分明，说得行不得；头发白茫茫，要黑黑不得。好事都该做，钱财舍不得；骗积起家财，子孙守不得。切莫结冤仇，累世解不得；咽喉三寸气，断了接不得。心下千般气，对人说不得；鬼判来拿时，半刻推不得。大小哭啼啼，有耳听不得；骨肉正团圆，要留留不得。冤家相遇时，有路躲不得；相识若干人，有眼认不得。气断不多时，容颜看不得；四大冷如冰，浑身动不得。六片木棺材，人人少不得；家赀千万贯，临行带不得。空手见阎王，有钱用不得；思量烦恼迟，要回回不得。未曾过七日，鼻孔闻不得；阎王不顺情，佛也救不得。灵前好供养，起来吃不得；从前不肯修，而今说不得。经典积高山，无缘看不得；黄泉独自行，儿女伴不得。不孝忤逆儿，天地容不得；酒醉打死人，醒了悔不得。王法重如山，犯了饶不得；自作还自受，别人替不得。若做好人，他人分不得；修行证果时，六亲俱度得。”

诗偈虽长，但要说的道理很简单，我们若今生今世不行好，还得自作自受，父母的养育之恩，当然也就报不得了。

清心

现在社会上偷窃、抢劫、杀人、抢银行的事层出不穷，这些作恶的人，都是不知道善恶因果，只凭一时的意气喜怒，不顾一切的蹈身法网。犯恶之后，心中悽悽惶惶，才来想到已让父母伤透了心。所谓“社会问题何时了，净化人心最重要”，我们能守七戒，就能不犯罪，这七戒是：一诫烟毒、二诫色情、三诫暴力、四诫偷盗、五诫赌博、六诫酗酒，以及七诫恶口。

还有句话说：“清心寡欲走正道，以无为有乐消遥”，古德遇滴水之恩，尚且涌泉以报，何况我们在世间上的拥有，是来自父母？羔羊尚且跪乳，我们对于父母的孝养，难道都不如它们懂事？