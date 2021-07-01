“恶业成熟时，恶者方见恶…”

星云大师说：分享故事：唐朝武则天时代，以严刑峻法统治百姓，当时有一个极得武后宠信的酷吏周兴，为官残暴，经常以各种残酷的刑罚手段治狱，上自朝廷百官，下及小民百姓，无不闻风丧胆，周兴横行一时，处处树敌。后来有人挟嫌密告武后，说周兴意图谋反，武后大怒，把这件案子交给亲信佞宠来俊臣侦办。

来俊臣不动声色的备下柬帖，邀约周兴一起吃饭，饭席上虚怀请教：“周大人，如果有个顽刁犯人罪不可逭（念huàn），可是他既不招供又不认罪，能用什么刑罚才能让他俯首认罪呢？”周兴笑道：“太容易了！你只要命人准备一个大瓮子，四周起火烧炭，猛烘猛炙，再叫囚犯坐进里面，如此一来，任是怎样铁打的筋骨、石心的硬汉，没有不招供的。”

来俊臣一听，立刻命人取来大瓮，一一照周兴的方法团炭起火，等到火猛烈了，便推席而起，亮出武后的手诏说：“大内有诏，闻你意图谋反，命我鞫讯问罪，现在这个瓮子已经烧得滚烫了，就请你进去吧！”周兴一听，刹那间魂飞魄散，恍然大悟平日行事残酷，今日报应临头，当下惶恐认罪。

憾恨

明朝刘伯温有首诗说：“善似青松恶似花，看看眼前不如它；有朝一日遭霜打，只见青松不见花”。平常，我们看到花开得很美丽，就为之目眩神迷，忽略了松树的翠绿坚挺；可是，等到忽然有一天寒霜降临，冰雪纷飞，花卉都凋落得无影无踪，才看见青松昂然不畏风寒的英姿，也才知道一时的炫烂不足道，千古的法身慧命才是真正不朽。

还有一句话说：“恶业未成熟，恶者以为乐；恶业成熟时，恶者方见恶。善业未成熟，善人以为苦；善业成熟时，善人始见善”。善与恶的因果就像青松与花，我们宁可做一株经风历霜的青松，也不要贪图一时的风光而开出罪恶的花朵，留下终身憾恨。

天理

许多人其实都听过因果报应；问题在于，一般人明知多行善事会得善报，多行恶事会得恶报，可是往往因为无明惑障，被眼前情况蒙敝，只见一时不见长久。这主要还是因为在现实生活中，我们看到善者穷困，恶者享福，就忿懑不平，以为天理隐晦，动摇了对因果的信心，甚至随俗浮沉，起作无明惑业；尤其看到人家偷盗作恶而没有受到国法制裁，就行险侥倖的也随之作恶，一次二次之后陷溺恶境难以自拔，到最后自食恶果才来后悔，才知道善恶应是必有必至的。

古人说：“善者昌；善者不昌，善者祖上必有余殃，殃尽必昌。恶者恶；恶者不恶，恶者祖上必有余德，德尽必恶”（出自《太上感应篇》，成书于北宋末年）；意思是说，做善事的人一定昌盛，即使一时没有昌盛，那也是因为因之前遗留下的祸殃还在，用善行抵消完了就会昌盛，所以，我们可不要为了逞一时之快，而造了恶业，日后是肯定要还的！