黄志发：当家务量化后

女佣要求月薪900元，每两天抹地一次，也不要洗车，这样的要求过不过分？晚报日前刊登一则雇主申诉面试女佣时，对方提出上述要求的新闻，引起网友的热议。

大家议论的范畴太多，从单纯讨论要聘请女佣的原因，到家庭职务的再分配；从各行业薪酬比较，到市场供需关系研究；从雇主与女佣的相处关系，到人与社会结构和阶级的分化，内容足够写一篇论文。

数个月前因家中需要，而聘请了一名女佣。女佣来自印度尼西亚的龙目岛，是当地的旅游胜地。奈何因疫情关系，游客不再过来，再多的明媚风光也抚平不了经济创伤，也让原本当杂货店助手的她失去工作，只能北上新加坡挣钱养家。

战战兢兢中摸索相处模式

自此家里多住了一个人。其实刚开始与陌生人同住一个屋檐下，感觉真不容易熬过，还得担心她水土不服，也须顾虑到她的饮食和卫生习惯跟家人的不同调，更怕聘请到那些报道中提及会下降头、给你“加料”的黑心女佣。

在战战兢兢中摸索了两个月的相处模式，现在家人总算和她处得较为自在，长辈和两个孩子也慢慢接受她，孩子睡前也终于肯回应“Good night，kakak”。

其实女佣本身也不容易，离乡背井来打工，期待找到好雇主，也希望融入新家庭。每次听她眉飞色舞地提起家乡的旅游去处，我们总不忍心插话，怕打断她的思乡情绪。

若问我女佣要求月薪900元过不过分，我家是无法负担这个数额的薪水，但我真心觉得不过分，因为如果没有这次聘请女佣的经验，我永远不会知道，女佣其实都有一本“天书”。这本书由女佣中介公司提供，里头从女佣的工作态度、言谈与行为禁忌，到所有家务的清洗和清扫事项、保养与照顾的方法等，都巨细靡遗地列出来。

做家务真的不是琐事

当初从中介公司接女佣返家时，老板也给了我一本作参考，并说若觉得手册里还有什么需要添加的，可随时告知。当时老板眼中闪烁着自信的眼神，我还不明其意，直到看完一本比我雇员手册还厚的本子后，才知道它累积了前人无数的智慧，非轻易能给予指教和添加的。

也是看完这本手册，才发现当把家里的一切家务进行量化后，其繁琐和复杂不是区区数百元薪水可以做等价对比。也难怪在线查询字词的《汉典》都解释，家务事是家中的日常事物，也是家庭中所争执的事。

所以做家务真的不是琐事，如果现在各位身边的家务都是由家人或伴侣包办或主要负责，请务必要好好珍惜，毕竟你的那个她或他，是默默地承担这一切，大家千万别不以为然，毕竟一切都不是理所当然。

（作者是华文媒体集团新闻中心记者）