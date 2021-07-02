“自己的灯够明亮，就不怕周遭黑暗…”

星云大师说：分享故事：佛陀在灵鹫山时，一天阿阇世王（古印度摩揭陀国的国王）请佛陀吃饭，饭后佛陀回去休息，阿阇世王燃灯，对佛陀表示恭敬。万盏百斛（古以十斗为斛）的麻油膏灯，在夜空下同时点燃，从宫门绵延而去，十分壮观。

一位贫穷少女名叫难陀，她平时虽然想要供养佛陀，却苦于没钱。当她看到阿阇世王点燃万灯时，就把乞来的一块铜板，带到卖麻油的商店，请求店主卖给她油膏。店主一看，便说：“你那么穷，不去买吃的，买麻油做什么呢？”

难陀答：“见到阿阇世王做功德，心里欢喜，也想点灯供佛，请你卖给我油膏吧！”难陀女就拿着油膏，到佛前点燃一盏灯，合掌发愿：“愿生世能作善事，请求此灯通夕光明不灭。”当天夜里，阿阇世王的灯有的已灭，有的灯光微弱，唯独难陀女所燃的灯，光明不绝，直至天明。

佛陀看到此景，就说：“难陀点燃一盏灯的功德，功德不在大小，在于我们的心意是否诚恳。”

经上有句话说，慧灯可以破诸闇。灯代表的是智慧、光明，能破无明暗，为迷茫的人带来力量。

明灯

疫情当下，人心迷茫。然而，每个人也都可以成为别人心中的一盏明灯，我们有学问，能传达正确的防疫知识，我们的学问就是明灯；我们有道德，能劝阻别人一起遵守防疫措施，道德就是明灯；我们有能力，在这段期间能够给予有困难的小贩，乃至各行各业帮忙，能力就是明灯；我们有慈悲，能够尽量协助身边迷失的人，慈悲就是明灯，灯光点燃了，自然就会有很多人亲近。因此，我们要期许自己做家庭的明灯、做社区的明灯，如此，社会必然是一片光明祥和。

我们不畏黑夜，要走向黎明；我们不怕寒冷，要迎向阳光。我们不嫌脏乱，要改造环境，我们不惧挫折，要勇敢担当。这些信念，以至今后所作的善言善行，都可以从为自己点灯后开始。

无尽

灯给我们带来光明，我们就是要用这个外在的光明，来引发我们内心的光明。这也要出于我们的诚心和信心，这个灯才会有用。点灯时，我们点的不是一盏油灯，而是觉性之灯，自己若是真正能够发出这样一个心，能进入这样一个境界的话，自己感觉不同，别人也能感觉不同——內心当下种善念，可以传播爱和希望，让人人得到尊重和幸福。