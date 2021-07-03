点智慧：如果一事无成

“反省是进德的阶梯…”

星云大师说：分享故事：青年总是抱怨家里贫穷，学历不高，一事无成。他来到城里，觉得总可以找到一份工作，但没一个人看得起他。于是，在绝望之中，他给当时很有名的银行家罗斯写了一封信。他在信里抱怨命运对他不公。

他说：“如果您能借一点钱给我，我会先去上学，然后再找一份好工作。”罗斯回信了，信中没有夹着金钱，只讲了一个故事：“浩瀚的海洋里生活着很多鱼，那些鱼都有鱼鳔，鱼儿们利用鱼鳔顺畅而自由在海里游着。这些鱼当中，只有鲨鱼是没有鱼鳔的。没有鱼鳔的鲨鱼照理说不可能活下来，因它行动不便，很容易沉入水底。于是，为了生存，鲨鱼拥有了强健体魄，还成为海底世界最为凶猛的霸主。现在，你就好像鲨鱼一样，而这个城市就是个浩瀚海洋，拥有文凭的人很多，但成功的人却很少。”

读完信后，青年久久不能平静，脑子里始终在想着这个故事。突然，青年拆开已收拾好的行李，决定继续留在城里拼搏。第二天，青年跟旅馆的老板说，只要给一碗饭吃，他可以留下来当服务生，一分钱工资都不要。老板高兴地留了他。后来，老板看他勤奋，开始给他薪水。而青年则把钱存起来，四处找商机。

经过青年不懈的努力，十年以后，他拥有了令人羡慕的财富。回想起往事，青年说：“重要的不是一事无成，而是如果连自己都觉得自己一事无成，那就很难有突围的机会了。”

特征

四特征，是失败的开端：

一、求快而不耐烦：有些人总想一步登天，不懂得养深积厚；做事不久，磨练不够，如何成为坚固不移的磐石呢？“今日的耐烦做事，是未来成功的踏板；今日的千锤百炼，才是未来事业的踏板。

二、好高而不踏实：有的人满怀理想，却常犯好高骛远的毛病。登山也得先从山下开始，才会登上高峰；基本马步蹲好了，再逐步修炼，才有好的效果。我们不如再重新了解自己的优劣势，自我养成再步向目标。

三、怨人而不责己：有的人发现事情发展不如预期时，不反省自己，只会一个劲怪别人、怨环境。反省是智慧的果实，是进德的阶梯，能以责备人之心来责备自己，我们才会进步。

四、不认错而执着：人到中年还一事无成的人，最大的毛病莫过于不肯认错，对于自己的过错，执拗不认责。我们每个人都会有缺点，而有了缺点不肯承认，不肯认错就不能改正，如何能成功呢？

造作

我们的习惯、迷信和欲望，一直在控制我们的命运，但是命运并不是定型而不可改变的。因为一切的习惯，都是自己造作的，只要我们善加摄持正念、知道改进的方向，我们仍可将一事无成转变为美好的命运。所谓“生气不如争气，抱怨不如改变，求人不如求己”，不想耽于一事无成，就要开始改变。