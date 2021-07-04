“人人都说别人让自己痛苦，很少人说自己的修养不够…”

星云大师说：分享故事：老驴掉进一个废弃的陷阱里，爬不上来。主人嫌它干不动活了，就懒得去救，让它在那里自生自灭。那头驴也放弃求生希望，躺在陷阱里等死，任人每天把垃圾倒在自己身边。可是有一天，它不想死了，决定改变自己的态度。于是，老驴每天都把垃圾踩到自己的脚下，从垃圾中找到残羹来维持自己的生命，而不是被垃圾所淹没。最后，它重新回到了地面上。

蛮劲

我们对自己的未来，不需要抱着过高的期待，不必为自己设下“几年内一定要达成什么样的标准”，但是我们一定要有大方向，就算是要成为社会上一枚能帮助人的小螺丝钉，也是一个好方向。我们不必用蛮劲来对抗逆势，我们可以用常年累积的经验和智慧，以时间争取空间做事。不要躁不要急，等一等缓一缓，环境又峰回路转了。就像在山中遇到大雾，不要莽撞，想要冲出浓雾，太危险了；只要耐心等待雾散了，就可以辨别出方向，找出路来走。

人人都说别人让自己痛苦，很少人说自己的修养不够；人人都说放下外面的事物，很少人说放下内心的执着。实际上，别人是没有办法让我们感到痛苦的，只是我们放不下自己，战胜不了自我，所以是自己在伤害自己。

谁大

年长者拥有丰富的社会经验，能够给年轻人一些启发价值。 年长者就是要有不服老的企图心、旺盛力，做到退而不休；能够安排自己的生活，在自己的性格上、能力上，都能与社会有利益、有关联，不但自己活得自在快乐，也不会造成家庭的负担。

再分享故事：有信徒到寺院，知客师对身旁老和尚说：“信徒来了，请上茶！”不到两分钟，知客师又对老和尚说：“桌上的香灰要记得擦拭干净！也别忘了浇水呀！”只见老和尚在年轻的知客师指挥下，忙东忙西。信徒忍不住问老和尚：“他是你什么人？怎么总是叫你做这做那呢？”

没想老和尚却得意的说：“他是我徒弟，我有这样能干的徒弟是我的福气，信徒来时他只要我倒茶，并不要我讲话，平时寺里的一切都是他在计划，省了我很多辛苦。”信徒不解，再问：“不知你们是老的大，还是小的大？”老和尚说：“当然是老的大，但是小的有用呀！”

我们的年长者要做的，其实就是在生活中转念：人际之间能夠做到老做小、小敬老，我们怎么会有逆境是过不去的？

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