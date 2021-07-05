“因心循往，便是方向…”

星云大师说：分享故事：水池岸边，很多游客围在平台四周，平台中央趴着一只乌龟，在它的背上，放着一块拳头大小的石头。乌龟显得非常吃力，人们用小木棍捅它，或者丢石块砸它，它都不挪动一下身子。

但乌龟是活的！游客就在纳闷，为什么乌龟会这么听话？他们就决定把石块拿开，可是乌龟还是趴在那里，一动不动。

后来，曾在水池旁活动很久的一个人就说出原因，原来在乌龟很小的时候，就被这块石头压着。当时乌龟是小的，它一次次试图挪动都失败了。千百次失败之后，它就认定了这块石头的重量，远远超过了自己的力量。

一年一年过去了，乌龟也不断长大，转眼它还长得比石块大了，但乌龟的观念并没有随时间的演变而有所变化。事实上，到了这个时候，乌龟的力气已大得足以掀翻石头，只是它一直不愿再尝试。

务实

疫情当下，许多人的生计都产生变化，正是在这种时候，我们更应鼓起勇气踏出第一步，去创造未来的可能。我们懂得思量、要多做一些考虑未必是坏事，但若是思量过多，永远觉得自己能力不够、力量太小，那就是自挖洞坑，把自己陷在里面，永远看不到出头天。

我们不去尝试永远不会成功，若尝试后失败跌倒了，那顶多不是爬起来再试一次。只要我们目标务实，我们总会在尝试的过程中，总结出一些经验，并在下一次时避免犯上同样错误；说到底，我们就不要去想太多，去做就是，因心循往，便是方向。

定位

踏出第一步之后，我们会得到什么？三点参考：

一、时间会给我们成绩：只要做得久，做出经验，得出心得，就算最后我们离目标还有距离，时间也会为我们开出一张成绩单，那不会是“满江红”，而是一些项目有待改进，而这些成绩都将是我们继续努力的动力。

二、后辈会给我们尊重：我们能够破旧立新，能够在逆境中学习寻求突破，后辈看到我们的热忱和学习精神，一定也会受到启发，我们也会得到对方的尊重，如果我们还能做个带头作用，年轻一辈更不应该有因疫情而颓废的任何理由。

三、大众会给我们定位：疫情期间，最需要的就是发奋人心的故事，可别小看这种正能量，它随时都有激励人心的作用。如果我们也能成为正能量的主角，鼓起勇气好好地有一番作为，那么我们还怕什么没有定位呢？