点智慧：闲下来，不好吗？

“有的人就是能忙不能闲，闲下来就难过…”

星云大师说：分享徒弟妙熙的一段文：从什么时候开始，家中每一个人都很忙，小孩忙补习，家长忙事业，长辈忙社交。突然，（因为疫情）所有活动戛然而止，终于有时间可以好好睡觉，可以和家人一起共餐，很多人反倒不习惯。

“闲下来”不好吗？为什么人一定要等到繁华落尽，洗尽铅华，老老垂矣，蓦然回首时才发现“真心”早已不见。过去我们努力追求的成功和财富，在疫情暴发后，一夕间全然消失，尤其经济亏损严重，重挫和失败加剧人心的恐惧与失落。即使你一无所有，也还活着，只要活着都有无限可能！提早去省思“人生的意义到底在那？”未来，要将有限的生命发挥在什么地方？“找回遗忘的那一颗真心”，不也是人生一大觉醒！

无心

分享一首偈：“粉壁朱门事甚繁，高墙大户内如山；莫言山林无休士，人若无心处处闲”，这是唐代龙牙禅师的作品。“粉壁朱门事甚繁”指的是，我们看到粉刷过的墙壁、朱红色的大门，多为豪门巨富所居，以为他们身心安适，事实上他们并不安闲，有时忙得连饭都来不及吃，连觉都睡不安然。

“高墙大户内如山”则是要我们看到有钱人高筑的围墙，这值得羡慕吗？高墙大户里，人我是非、权势争夺、贡高我慢，如山一样层出不绝的阻碍着，生活并不是很平坦、很顺利的。

“莫言山林无休士”则要说明，不要说深山僻林里没有隐者，世间没有凡事看开不计较、万事都能放下的修士。“人若无心处处闲”则是重点：人到了无心的境界，不是不用心，而是不计较，不患得患失，就像无门禅师说的”春有百花秋有月，夏有凉风冬有雪；若无闲事挂心头，便是人间好时节”。

计划

在大流行病没有发生时，我们从来不曾问过自己，自己能闲得下来吗？外面的人情世故、喝酒取乐应酬，我们要应对多少？而在疫情期间，这些活动都得停止，但是，我们也得自问，就算是如此，我们真能闲得下来吗？有的人就是能忙不能闲，闲下来就难过。

其实，能忙不能闲，或者能闲不能忙都有偏差，重要的是，我们要能忙能闲，能有能无，能苦能乐，无所不能，那就是无心了，一旦无心于万物，何妨万物假围绕？而且，这样的心态，可以让我们慎思未来的意义是什么，思考自己的人生方向，并做出对自己对家人，也对社会大众有价值的事。

菜根谭有句话：“生活艰难时，要面对它；生活辛苦时，要体验它；生活清闲时，要计划它；生活满足时，要享受它”；这一次疫情所闲下来的时间，虽然让所有人始料不及，但我们也不应将它浪费。