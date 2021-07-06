读食谱也是大脑训练，文字转换成形象，“对烹饪有特殊兴趣者”都是勤奋的脑力劳动者。

旧食谱不需要缤纷彩色图片或精制的视频，只是文字就说得头头是道。手上有几本早年的食谱，1962年香港出版的《煤气烹饪手册》最高龄，煤气公司百年庆特别刊行，“旨在帮助现代家庭妇女对烹饪有特殊兴趣者，取得多姿多彩而又经济实惠之日常饮食”。书中先介绍煤气炉用法，然后中外十多国食谱。不忘初衷，果然多是工序不复杂的菜色。例如什锦炒面“制法”：将猪肉及鸡肉加盐、生抽、胡椒粉、绍酒、味精调味复留后用。将圆底平镬洗净后烧红加三汤匙油，加面用慢火煎至两面金黄色则可。再将镬洗净后加四汤匙油沸后爆姜及葱后，将姜及葱取出炒鸡肉、猪肉、虾，片刻复加冬菇、冬笋、青豆及火腿炒片刻，加上汤煮至沸后，加豆粉煮片刻，置入碟中留后用。将面置入镬中加油、绍酒及上汤，用筷子将面挑松则可将上汤及酒吸收，将全部配料倒入炒片刻则可。一小段文字指导做菜，简洁清楚。读食谱也是大脑训练，文字转换成形象，“对烹饪有特殊兴趣者”都是勤奋的脑力劳动者。

炒面或许太平常了，现在一般食谱不会花篇幅介绍。日本烹饪作者土井善晴认为食物有两类，一是“普通好吃”的日常食物，二是媒体上夸张报道“太好吃！”的美味。常吃的食物，炒面、炒米粉、白饭等，太平常了，很少人会惊叹“好吃！”，大概也上不了电视美食节目，来宾如果吃了炒米粉大赞美味，观众一定觉得他们没脑袋。哪位新厨师创出新菜式，哪个菜馆带进罕见的外国食材口味，美食资讯轰炸下，我们习惯性追求舌尖上的探险，成不了杂技的厨艺引不起人们欣赏，何谓好吃，人们的看法渐渐改变。

林文月以作家之笔写过炒米粉和萝卜糕等日常食物，读来兴味盎然。“我幼时的家庭虽然迁徙不定，但母亲几乎固执地每年必定亲自下厨房制作萝卜糕给全家人享用。”林文月在上海过年没吃宁波年糕，在东京过年没吃日本人的镜饼，必吃的是萝卜糕。萝卜糕在本地也很平常，以前牛车水有老人经营的摊位，每天现场制作萝卜糕芋头糕，午餐后开售，老顾客准时排了长龙，傍晚前卖完收档。摊主年纪大，后来不做了。

土井善晴说战后日本以经济发展为首要，社会不断进步，牺牲了一些“低效率”的东西，旧东西、小东西、手工制作或需要慢工细活的东西逐渐淘汰。饮食业也一样，追求利润最大化采用规模生产，简化工序，提高效率。论效率，家里自己做饭菜最没效率了，或许有一天应该由食物中央工厂包办。

林文月详细介绍萝卜糕的做法，然后问说现今港式茶楼和市场上都有萝卜糕，何必费神自己做？“日本有谚语云：母亲的滋味。虽然我已经略微改变了母亲所制萝卜糕的滋味，但是我喜欢在年节庆日重复母亲往昔的动作，于动作情景间，回忆某种温馨难忘的滋味。”

普通的萝卜糕，用土井善晴的话说是“安稳而不起眼，但能使人感到安心”。记忆附加滋味是安心，熟悉的味道是安心，动手制作也是安心。

读旧食谱也安心。家里日常三餐，那些简单菜式，偶尔大日子也不太难地炮制出普通好吃的一桌饭菜。1988年的妇女食谱里看到碎肉煎蛋，正好解决我做法的疑难。碎肉煎蛋算是一款旧时味道，好多年没吃，临时起意做了一次，样子没有很像，食谱点明我少用了一样食材。

1982年食谱里有一篇“一顿简单美味饭菜”，做了一个套餐，一饭三菜一甜品，该是什么节庆上桌的。这些菜式个别分开，平时也用得上。有鸡汤煲饭：先煮鸡汤，完成后取出鸡肉撕成鸡丝待用。鸡汤加入白米煮煲饭，饭熟搅入鸡丝和酱料，铺上油葱芫荽。三道菜有炒苏东、长豆炒豆酱、咸鱼片。炒苏东算是主菜，热镬里苏东用姜和葱头炒香，加辣椒切片，最后点麻油，上盘铺上芫荽。长豆炒豆酱容易做，长豆切四五公分长，豆酱和葱头姜末混合成酱，热镬炒香酱料，下明虾稍微翻炒，然后下长豆，炒至自己喜欢的熟度，调味上盘。上面两道菜过去熟悉，咸鱼片倒是新奇：咸鱼片下镬煎香，加切片辣椒、冬菜和酸柑汁。

疫情中家里煮食多了，开始时参考很多美食视频，做一些很有餐馆模样的菜式，后来自然地找出旧食谱，认真读了读这些“多姿多彩而又经济实惠之日常饮食”，想象旧时的“普通好吃”。幸亏这些年拿下了一些别人丢弃的旧食谱。