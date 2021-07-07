“人们抗疫，心理变化是有过程的…”

星云大师说：分享文章：冠病疫情一波接一波，刚开始人们恐惧慌乱、措手不及，人在这个阶段，经历的更多是打击。然而，在抗击疫情的过程中，人类好的一面、方方面面的力量，如勇气、慷慨、善良、勇敢、宽容被调动起来，由潜在的变成显性的；经历了这场疫情防控的硬仗，人们很可能还获得了一种“心理抗体”，能够更好地为未来可能发生的不幸做出准备。

人生在世，挫折和打击随时可能到来。我们须培养自己的心理韧性，学会与残酷的现实正面相对。挺过“艰难时刻”，我们就能领悟到：那些受过的“伤”，也能让我们勇往直前！

避苦

人是习惯性的动物，如果没有外在因素改变，我们可能就要跟着自己的习性过一辈子。然而，当须要改变时心理也需要做调适，三点参考：

一、苦中有乐是工作的得意：趋乐避苦是人的天性，疫情下工作实在不容易，执行人员须在家办公，小贩则须学习新科技才能有订单。我们虚心学习的同时，需不时勉励自己。能有这样的心态，我们也比较容易面对逆境。

二、心中有人是社会的和谐：社会是众人结合的团体，每个人要在社会上立足，要靠很多人的因缘成就。疫情期间，我们避免和其他人接触，但这也不应成为我们继续交流的阻力，我们可以通过各种平台和工具，大家不时问声好保持联系；我们能够心中有人，才能尊重他人；人人相互尊重、包容而不是互相障碍、破坏，社会才能和谐。

三、壶中有天是人生的境界：疫情能限制我们的活动，却不能限制我们的眼界。眼界开拓的人，多阅读，多与有智慧的人交流，处处用心、时时关心；我们也能把所学到的善知识与别人共享；壶中有天的境界，自有人生的另一番天地。

增强

就像身体通过锻炼，会变得更加强壮一样，当我们的心灵受到挑战、我们能以正面态度迎战，心理力量也将得到增强。心理学家认为，我们生活中的10%、是由发生在我们身上的事情组成，可另外的90%，则是由我们对所发生的事情如何反应所决定的，所以说，好心态一定能带来好结果。