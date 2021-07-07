才学乃财富也，不然何来“书中自有黄金屋，书中自有千钟粟”？看来多怀一份好奇总是好的，这不，我与一幅字擦身而过，也就长多一分小知识了。

是日日有财见，或是日日有见才？

望着眼前这一幅结构奇特的字，颇觉有趣。那日抄捷径穿过巴刹，已是傍晚时分，摊位店铺都已收档，周遭冷清。步伐匆匆，不经意间拐入一处角落，眼角闪过一抹春联的红纸黑字。隐约可判是一幅怪异的生僻单字。本不做停留，向前走了好几步，抵不住好奇，倒回又仔细端详一番。

这字笔画复杂，显然由多字凑合而成，虽为单字，实为一句短语，应该类似常见的招财进宝、日进斗金等的春联吉祥贺词。只怪自己孤陋寡闻，一时间琢磨不出应当何解。第一眼看到的，都是局部的个别字。也许是先入为主，最先注意的竟然是“财”。仿佛也最合乎常理，多少小老百姓的美好祝愿，不也多围绕此字打转？既然是吉祥春联，且贴在菜市场环境，自是祈福生意兴隆，财源广进吧？

说不准这也正好是我内心的投射？相信各位必定玩过类似的心理测试游戏，例如同一幅黑白的女性肖像，有些人看到的是老妪，有些坚持是妙龄少女；而许多犯罪电影也常有这样的桥段，心理咨询师给病患看一幅幅对称的抽象图案，从对方所看到的事物来评断其心理状态。以往教学，曾给学生进行文字游戏，训练创意思考的灵活度。让他们在“日”字加上一笔，看立即想到的是哪个字。可以是：甲、由、申、目、电、旧、白、旦、田，甚至方言词汇曱甴。每一个字都可反映出不同的人格特质，有多准确，有何依据，相信与否，就取决于个人了。

说实在，这世界本就是你的世界，更具体而言是你所愿意相信的世界，因为我所看到与你所认知的，也许根本不同。就像是在受访时，我最常碰到的提问，就是我内心是否住着小孩，不然怎么老画童趣童真的插画。创作都是内心写照，这我是同意的。刻意的，做作的，必无法持久。这样说吧，我的风格其实就是我的局限，我只能自然流露童趣，却无法胜任气势磅礴的大气。

但也正因此，我们更要理解，自己眼中的世界从来都不是全部，我们没看到的只能说很不凑巧，是被心中的那一层滤镜给过滤掉了。就如悉达多王子未踏出王宫之前，从不晓得人世间有生老病死。甚至，我们或许自始至终所认知的，都只是内心所投射或建构或选择性看到的世界面

貌，而非世界本身。这也就是我们的局限。

上一期专栏提说并不满意草草为父亲节所画的配图。为弥补缺憾，于是重新构思了新的画作，同样以小孩骑坐父亲肩膀为题。父亲的肩膀是我们孩提时视野的第一个高度。相信为人父母者，都愿意让子女看得更高更远更广阔。然这是否就足以突破主观的局限呢？

我们都只活在自己主观的王宫里，所以更要时刻警醒，我们要包容，而不是对立；我们要理解，而不是否定。

说回那副字，我拍了照挂上社交媒体请朋友协助拆解，引来好些留言，有说是“日日见才”“日日见财”“旦旦见财”“早日见财”等。上网一查，不想倒还挺容易找到答案。根据资料，该字相传为江南大才子唐寅所创合体字，原为“日日有见才”，相当于每日都有新知识。且不论是民间杜撰，或真有其事，这典故用意还是好的。才学乃财富也，不然何来“书中自有黄金屋，书中自有千钟粟”？看来多怀一份好奇总是好的，这不，我与一幅字擦身而过，也就长多一分小知识了。