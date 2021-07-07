刘慧慧：苏格拉底之问

“你的家在哪里？”社会科学老师在课堂讨论上，探问了几个同学，有好几个都是小学一二年级就随父母移居到新加坡。北方同学过来时只能念五年级，单枪匹马是个例外，回答自然也与众不同。不过，相同的是，这些从小就有跨文化地域生活背景的同学们，心里都有个老家，在不算太遥远，半日飞一飞，就能抵达。当然，乡音乡味等，色声香味触法，都是家构成的境相。

唯有北方同学，某个角度而言，他是没有个人身份认同的问题，他有更多的是个人心智成长、低龄留学生的共同问题。笔者曾对他提过美国降落伞小留学生（parachute kids），在大学遇见的几位，生活自理和个人学业成绩，迎刃有余。至于待人接物、社交方面，就总感觉乖顺表象后，一直有几种力量在拉扯、分裂。

一次凌晨后，键盘“咔咔咔”铿锵有力般声声作响，夹着窗外雨滴声，犹如步操乐队进行曲。

开学了，北方同学不至于敢彻夜打游戏吧，而且玩游戏的键盘声，比较波澜壮阔，犹如贝多芬交响乐曲。

果然，隔天午饭时，北方同学就分享了自己某根神经，被古希腊哲学家苏格拉底提问法（Socrates Method）给挑起来了，一心想把那800字的英文作业，写得更好。这几堂社会科学课，侧重个人各种身份的探究，采用的哲思提问学习法，如他所言，“把我整个人都拉进去里面了！”零零后青少年，找对方法引子，入夜入神做作业，也可有个人自主的空间。

“地球旅居，你有身份认同的问题吗？”问题，自是必然的，而且每个生命阶段，会层层剥开的，有渐进式的体悟。地球旅居，就是个飘移状态；暂且在地球以人类的身份而居留罢了。

北方同学又用了苏格拉底之问，抽丝剥茧，追问当年笔者留学时的状态。在得州，面对全然不同的美国牛仔文化大本营，确实会更深刻思考自己国家身份的独特包容性；在北加州，面对嬉皮文化、科研文化、抗议文化的始源之地，自然也会反思价值观、世界观等问题。因此，笔者在北方同学差不多同样年龄时，也自然成长，开始独立思考；大学毕业的纪录短片，也是关于《寻找》的海外新加坡留学生对自己国家身份的不同视角。

苏格拉底之问，是个好开始，未能究竟。至少，笔者在大学时期与他的对话，没有找到答案。