总觉得不少事端源于“太敏感”和“不够敏感”两种反应。英国名嘴James Corden(詹姆斯柯登)招牌节目“The Late Late Show”里的真心话大冒险环节“掏心掏肺或大快朵颐”(Spill Your Guts or Fill Your Guts)惹非议。

该环节里,嘉宾或主持人得二选一,要不回答难题,要不吃掉桌上“令人反胃”的食物,这是一个熟口熟脸的综艺桥段。然而地雷就在桌上那些“令人反胃”的食物,它们包括凤爪、鸭胎蛋、皮蛋、猪红等亚洲小吃,不少节目嘉宾一看到它们,会忍不住露出厌恶的表情。