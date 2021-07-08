“所有的不满，始于微小转广大…”

星云大师说：分享故事：禅师有两位弟子，可两弟子经常争吵，彼此不和产生隔阂。两人有了阴影之后，还不讲话，影响寺中运作。一天，禅师为了教育两位弟子，把两人找来，对着一道太阳的阴影，禅师先是用火烧、用水浇，然后再用土埋，又找来风扇对着这个阴影拼命地吹。

做完这些之后，禅师问两位弟子：“这一道阴影被火烧毁了吗？”两人答：“没有。”禅师继续问：“那有被水淹没、被土掩埋，或是被风吹走了吗？”弟子都摇头。“这时禅师拿出一个手电筒，对着阴影照去，顿时阴影消失全无。

禅师接着说：“人与人之间的矛盾和阴影也是如此，我们要消除矛盾，最好的办法不是施暴，也不是打击和报复，而是要用内心的光去包容，这样才能真正地消除人和人之间彼此的隔阂，和心中的阴暗面啊！”两名弟子知道禅师的用意，都惭愧地低下头。

协调

所谓的将心比心，需要两方面。我们可做到两点：

一、沟通要表达双方的感受：要沟通、有沟通才能让对方了解彼此的感受，说出问题点，才能有改进成长的机会。所谓“微小转广大”，一件小事情闷在心里，闷久了，彼此不说话、不关心，最后形成隔阂，隔阂就会愈来愈深，终究变成不可挽回的憾事。所以，要打破这样的局面，双方必然要先做到能坦诚沟通，并且不在这样的沟通中陷入谩骂和指责。

二、协调要缩短彼此的距离：两人之间难免彼此的意见看法、理想目标，甚至处事方法都有不同，这个时候应怎么办？就要多协调。只要能彼此协调，有异中求同的想法，多次之后，双方不同的思考模式，以及处事方法的距离就会缩短，而逐渐培养出默契。

化解

一般人常说事与愿违，可见世间事不如意者，十之八九。其实人如果懂得随缘、随份，对一些人事能够适时迁就、礼让，自然就会减少冲突。

世间事，矛盾和阴影只能让彼此受害，除之，则互相有利。因此，懂得化解矛盾，不但是智慧，也是生存之道。而世局纷乱，也希望各国之间能减少矛盾，大家和平相处，这才是万民之福啊！