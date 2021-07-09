“心要清明，人格才能高尚…”

星云大师说：分享故事：明代徐达功勋卓著，皇帝朱元璋奖给他豪宅。皇帝和徐达的关系非比寻常，按常理说他应该接受，但徐达极其冷静，坚决不受。皇帝想了一个办法，把他灌醉，然后命令下属把徐达抬到宅里，以为等他酒醒以后就会接受。可是，徐达还是跪拜不受。皇帝无法，只好给他修了一个不大的新居，徐达才住下。

徐达夫人不理解。徐达说：“如果我住进去而且住得很舒服，皇帝就会猜忌我居功骄傲，我的心就不正了。而我住进去慢慢就会觉得荣华富贵是很舒服的，接下来我就不可能再建功立业，这些都是我不接受的原因。”

不久，胡惟庸做了左丞相，官员们都去送礼讨好。但这时胡惟庸反而去拉拢徐达，但徐达拒斥不见。徐达知道，胡惟庸权力炙手可热，自己不能出卖原则和良知与他结交。徐达告诉夫人：“像胡惟庸这样的小人，他可能网罗很多人或辉煌一时，但最终会自食其果。今天我远离他，得不到什么好处，还可能遭到他打击报复，但从长远来看，不和他交好是好的。”果然，不久胡惟庸因事被皇帝杀了，胡惟庸靠阿谀奉承拼凑起来的关系网也都散了。

柔软

心正最重要的东西是不贪，不在恐惧、忧患、富贵或者快乐中，使己心抛离中正之线。我们在生活中修行，要把修心视为重要的一环，如果行正心不正，有外无内，这就叫作修行不修心，如此不能解决根本问题。修行也修心，内外一如，所谓“诚于中，形于外”，则必能凡事皆办，凡修必成。

一个人的心要清明，人格才能高尚。心要如何才能清净光明？先要无欲。欲望就等于尘埃，明镜蒙尘，就不能照物；心被物欲所覆，就不能清澈明亮，就看不到自己的本来面目，就会迷失自己。

佛教里有一种禅坐的修行，禅坐就是一种心地功夫，除了腿子要软，性情也要软，心地更要柔软。一个心地柔软的人，凡事容易感动，别人有恩于他，固然感恩，别人伤害了他，他也能慈悲包容，不起怨恨、瞋心。所以，心地柔软的人，就像海棉容易吸水，自然不会枯竭。能够如此，我们当然能做到心正。

恶果

但我们身处的环境复杂，外面的诱惑那么多，我们又要如何时刻保持心正呢？我们要想象在心与行为之间，装上一个过滤器，好的、善的、美的、真的，要记在心里；恶的、劣的、丑的、假的，要过滤掉。这样的话，时间一久，我们就能保持善良且有弹性的心；因有弹性，待人处事自然会柔软而不会伤人。

所谓：“心有一切有，心空一切空；心迷一切迷，心悟一切悟；心邪一切邪，心正一切正；心乱一切乱，心安一切安；一切为心造，无心自解脱”；一般人的努力，无非是追名利权势，追求的本身并没有错，问题在于追求的过程中，我们是不是不择手段，伤害了自己的品德，也伤害到别人？如果是这样的追求，最终也是落下恶果啊！