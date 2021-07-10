“‘累犯’的罪过罪加一等…”

星云大师说：分享故事：他曾是个非常叛逆的孩子，不但常逃学，在家也完全不听父母的教导。在一个因缘下，他在五年级时换了一位老师，这位老师用心地教导他，将他从错误的歧途中引导回来。这孩子很快地就改正了，他知道“不怕犯错，只怕不改过”。

后来我（指辅导员）从台北再到屏东时，这孩子来看我，还送我很鲜艳的黄色围巾，我说：“谢谢你的心意，但是颜色不适合，你还是带回去孝敬妈妈。”

他说：“那得赶快再织一条。”我说：“你的心意我先收起来，下次我来屏东时，你再送给我吧！”不久之后，我就接到他寄来的围巾，还附上一封信，信中他写着：“本来过几天就要去找老师。不过，想想不行，一来天气越来越冷，围巾能早一天送到您手上，您就能早一日温暖；另外，记得您曾说过：‘一言一重，千言无用；言重则慎重，慎重则用重。’我很想做个有信用、能让人重用的人。所以还是赶快把这条围巾送给您。”

看了这封信，我就想起从前，他那么的顽固叛逆，还曾自己跑到台北去流浪，现在变得这么乖巧懂事，在学校也力求上进。

孩子在环境中难免受到污染，纵使一时迷失，还好及时被引导回来。老师谆谆善诱地教导他，让他在两年内，回复原有的天真本性。

累犯

我们不怕犯错，只怕不改过。“累犯”的罪过就罪加一等了。所以，犯错者不但要有决心改过，尤其改正之后，要有决心不要再犯过。如此刻骨铭心的自我要求，才能真正远离错误，才能真正重新做人。

佛教有这样的一句话：“有二健儿：一者自不作罪；二者做已能悔。”意思是说，世间有两种健康的人：第一种是不做恶的人，能知道人生事物的道理，懂得如何待人处事、调和身心，所以不会去做坏事，这就是修行路上健康的人。第二种是不小心犯错之后，要能及时反省、悔过；就像生病了，要赶快吃药、休息，好好调养身体，恢复了健康，还是可以称为健康的人。

这是一种宽大心量的思维；但是，我们总不能时时犯错、造恶且不肯悔改，这就是不自爱。所谓“人之初，性本善”，每个人都有善良的本性，能守好就不会犯错；万一本性没有守好，一旦犯错也要能及时改过。

清水

然而，一个人犯错之后改正，心中也要能释然，不要再把罪的负担扛在身上、挂在心里。就如衣服脏了，经过清水洗涤，衣服已净，就不要再介意过去被染污的情形。有的人犯了错，悔恨十年、二十年，都不能释怀，心头一直留有阴影，人生如何能活得快乐呢？

对于错误、过失，顶多“将功折罪”，人生总要有补救的机会，所以能走出错误阴影的人，才算是有智慧的人。