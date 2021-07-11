“留阴德给子孙…”

星云大师说：分享故事：康熙年间，贵州巡抚刘荫枢告老回乡后，想用一生积蓄为家乡建一座桥。但子女却反对，他们对父亲说：“您当了一辈子高官，我们却没沾到一点光，好不容易盼到您回家，你却如此不顾我们。”

刘荫枢很伤心，他觉得自己虽然一身清白，但忽视了对子女的教育。于是，他用尽积蓄，历时五年修成大桥，取名“毓秀桥”。桥修好后，他对子女说：“我之所以用全部积蓄修桥，就是想用事实告诉你们，自己的路自己走，自己的生活自己创，想靠天、靠地、靠父母，不如靠自己。”

为了彻底消除孩子们依赖父母的心理，他还以十五两白银的价钱把桥卖给了官府。刘荫枢的行为深深地打动了他的子女，他的孩子日后都成了国家的栋梁之材。

好人

我们要有这样的想法：为社会留下建设、发心、奉献。所谓建设不一定是什么大工程，只要有益大众，比方种几棵树，栽一些花，造一座桥，修一条路，乃至留下一个值得纪念的凉亭、栏杆等，都是我们能为社会留下的建设，也代表我们的一份发心、一份奉献。如果我们有能力，还可以助捐建医院和学校，那可以帮助更多人。

古人讲：“一代做官九代冤”。官做的好，是为子孙积累福报；做不好，把老百姓的东西占为己有，想留给子孙，这些非分的东西都是罪孽，子孙用了反而损福报。

我们处世，能广积阴德是最为有用的。所谓：“天道虽然无亲，但唯亲善人”，父母给的起，孩子不一定能花的起，要看他的命，这就是天道无亲。但唯亲善人就不同，老天爷对好人还是特别关照的。

播种

什么是阴德？行善为人所知是阳善，为善不为人知就是阴德。阴德就是无所求地成就好事。阴德都是大事吗？也不是。见人危急勇于搭救，甚至随手捡起地上的垃圾，使人不致滑倒，也是阴德；乃至于给人喜悦的面容，令郁闷者一笑解千愁；在自己的工作岗位上发心、用心、让领导者安心，同事们欢心，都是积阴德。

古训言：“立荣名不如种阴德”，创造好的荣誉、高的地位不如培植阴德。如袁了凡命运的改变，不就是由积阴德而来的吗？所以要改变我们自己和子孙的命运，就看我们如何积阴德。阴德就如播种，只要我们能在生活中播土下种，就不怕将来没有收成的机会。