“我们要有助成的观念…”

星云大师说：为社会办大学，是我几十年来的心愿，但是建设大学的经费相当庞大，不是一个人的力量可以办到的，需要靠大众齐心完成。因此发起“佛光大学百万人兴学运动”，以汇聚众人的力量，共同成就。这项运动的发起，其中有一个因缘：一天，筹办佛光大学的慈惠法师，提到一则故事：“不能小看一块钱的力量，一块钱有无量的功德啊！好比尼拘陀树（印度榕树）的种子虽小，长成的大树却是枝叶繁茂，蔓生四方，每年落下的果实就有数万斛之多，种一不但收十，甚至收百、收千、收万啊！”

后来慈惠法师发起百万人兴学运动，每人每月只要捐助100元台币（目前的兑换率为4.80新元），连续三年。活动承蒙许多人的护持，而大学自2002年正式收生，2006年改名为佛光大学，至今已是台湾一所知名的大学。

众人各献一份力赞助办大学，将来成就的是一个硕士、一个博士，成就的是一个社会的栋梁、一个学者专家，确实是一项有益于社会人类的善事。只要有心，虽然只是百元，其贡献却是不可计量的。

好施

所谓“滴水虽微，可以穿石”，虽然是布施小钱，积少成多，也能成就大事；小小的善举，也能成就大功德。经上提到：“净信心惠施，此世及后世，随其所至处，福报常影随”，也有一句话说：“好施之人，为人所敬，如月初出，无不爱者”，布施结缘要能持之以恒，要能心甘情愿，以欢喜心来成就好事，功德必定不可限量。

我们如果能常在生活中不经意帮人做一件好事，所受的回报也许难以计数。眼看世上荣华富贵的人，並非完全靠天地父母对他们特别照顾，还是要靠自己广结善缘而获得。

运用

世人多欢喜积聚财富，却不懂得运用财富，其实，让人生两手空空而来，又两手空空而去，实在很划不来。假如我们能有一点钱财，应该要改善社会，帮助文教、救济贫困。佛教相信，钱财与人共有共享，自己是不会缺少的，不但今生可以享用，甚至于来生也能享有这许多功德，因果业报永远是自己要去承受的。

欢喜布施增福德，一个人越是喜舍，就越有福报。所以，时时怀着欢喜心布施结缘的人，是世界上最富有的人。