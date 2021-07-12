欣赏梅子经过时间沉淀，酝酿出透明琥珀光色，若有所悟——时间酝酿出来的生活味道，就像陶渊明说的“此中有真意，欲辨已忘言。”

去年这个时候写了《时间的祝福》，记录防疫第一年居家泡梅酒。今年签收了去年泡的梅酒、梅汁，还追加泡了10公斤梅子，分别实验不同的糖、梅子、烈酒，还用鹿儿岛特级黑醋、苹果醋泡梅子制作梅子醋。

先说梅汁，炮制梅汁材料简单——梅子和糖，日本食谱多用冰糖，但也有用黑糖、蜜糖。比例随个人喜甜程度微调。我则根据梅子的成熟度调整，例如1公斤青梅，配800克冰糖。若是几乎全熟的黄梅，则1公斤梅子加600克冰糖。嗜甜没有压力的，可以1公斤梅子泡1公斤冰糖。今年试用了比较健康的韩国木糖（Xylose），梅子和糖照1:1的比例。

日本食谱称梅汁7天至10天制成。韩国食谱则建议三个月后才开封食用。我去年以玩票性质泡了300克梅子，采1:1比例，遗忘一年后开封，梅汁色泽晶莹琥珀色，开封时噗一声，像开香槟，梅子香气醉人。梅汁混碳酸水，以1:4比例，加很多的冰块，是解暑利器。更大的惊喜是皱巴巴的梅子口感扎实，味如蜜饯。我今年加泡了5公斤梅子制汁，分不清是为了喝梅汁，还是贪食甜梅。

新加坡酒价偏高，在岛国家酿梅酒是伤本行为。穷则变，变则通，把家里藏在莫名角落的烈酒一概找出来，赋予它们新生。白兰地泡梅子，因为两者皆是水果系，味道融合。琴酒本身的草本味也能包容梅子浓烈的个性。倒是威士忌味道霸气，泡梅子，香气袭人，但味道还不如净喝威士忌或梅汁般纯净。IG转贴很多用朗姆制梅酒的照片，我去年用了号称传承法国蒸馏酒传统，精选泰国甘蔗制成的兰姆酒泡了半公斤，暂时舍不得开封，待老友人齐再尝鲜。

传统的日本梅酒多用酒精含量35度white liquor。在新加坡很难买到酒精含量35度的日本酒。去年用酒精含量25度white liquor试泡，一年后开封，味道犹如熟悉的梅酒牌子的味道，美味但独欠个性。去年还选了大麦发酵制成的本格烧酒泡黄梅，虽然同样是酒精含量25度，但味道比青梅泡white liquor香醇，酒后回甘，心想：“就是你了”，下来会专用本格烧酒炮制。在IG看到有人用两倍的梅子泡酒，很好奇梅子味加倍浓郁是否等于更加美味？

今年大手笔，似乎把明年的份额也泡了。既然不能出国门趴趴走，做点看得到成果的劳力活，算是防疫疗愈。

下来会精研梅汁，梅酒多泡来收藏，喜庆节日才开封，提醒自己，也与亲友一起见证时间的甘甜滋味。

梅汁用途多，韩国人烧菜会用梅汁添加风味。生性疏懒如我，只想坐享其成，例如调鸡尾酒，混碳酸水，做梅子冰，浇杏仁豆腐，配牛油松饼……

梅子味带酸不是人人都爱。但是梅子营养价值高。日本和歌山盛产青梅，当地的医疗研究指出，梅子可以预防食物中毒、糖尿病、骨质疏松，降血压，防止血管硬化，净化血液，排解体内积存的盐分，消除疲劳……然而，追求饮食健康不可能依赖单一食品，须饮食均衡，作息健康，吃进肚子的超级食品才能正常发挥效益。

说到底，食物营养价值只是家酿劳作的花红。倒是欣赏梅子经过时间沉淀，酝酿出透明琥珀光色，若有所悟——时间酝酿出来的生活味道，就像陶渊明说的“此中有真意，欲辨已忘言。”