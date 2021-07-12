林其米：你在我的眼睛里 订户 来自 / 联合早报 文 / 林其米 发布 / 2021年7月12日 5:00 AM 张雍这本新书由摄影和日记两个部份组成，装帧设计特别，因为没有封底，但有两个封面，中间夹着一小本剪贴册。（作者提供） 字体大小: 小 中 大 偶然在某博客读到张雍新书选段之后，这才知道原来台湾有这样一个摄影家。张雍文中记述他在库尔德斯坦，每次他向当地人说“Spas”（谢谢），对方都会回答“ser chava”（不客气）。在库尔德族语里，“不客气”这句话的字面意思是“你在我的眼睛里”，表示我关心也在乎你，你始终在我视线里。张雍说：“如此将对方纳入真诚的心眼里，强调人与人之间的尊重，这是库尔德族人教我的摄影。”就是因为这句话，我对张雍和他这本《牧羊人与屠宰场：库德斯坦日记》产生了兴趣。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 没面子书 四方八面 张雍 你在我的眼睛里 深夜好读 点智慧：种一收十 张海清：别了，口疮！