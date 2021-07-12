林其米：你在我的眼睛里

偶然在某博客读到张雍新书选段之后，这才知道原来台湾有这样一个摄影家。张雍文中记述他在库尔德斯坦，每次他向当地人说“Spas”（谢谢），对方都会回答“ser chava”（不客气）。在库尔德族语里，“不客气”这句话的字面意思是“你在我的眼睛里”，表示我关心也在乎你，你始终在我视线里。张雍说：“如此将对方纳入真诚的心眼里，强调人与人之间的尊重，这是库尔德族人教我的摄影。”就是因为这句话，我对张雍和他这本《牧羊人与屠宰场：库德斯坦日记》产生了兴趣。

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